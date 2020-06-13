Coşkun Sabah’dan bir maddi açıklama daha: “Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?”

Coşkun Sabah’dan bir maddi açıklama daha: “Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?”

Corona virüsü salgını başlarken ekonomik olarak zor günler geçireceğini söyleyen, ardından da maddi durumunun yerinde olduğunu açıklayan şarkıcı Coşkun Sabah, "Benim parayla bir derdim yok, fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?" dedi.

Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde yine maddiyat ile ilgili bir açıklama yapmış ve “Beni ancak parası olanlar anlar” demişti. Bu sözleri tepki çeken Coşkun Sabah, 2. Sayfa programına konuk oldu ve yeni açıklamalarda bulundu:

‘BAŞIMIZA BELA ALDIK’

“Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce bağlandık, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz. Söylediklerimin yerini değiştirdiler. Gayet samimi bir itirafta bulundum. ‘Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Benim söylemim bu.

Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun dediler. Ne alakası var? Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? ‘Parayla işi olmayan beni anlamaz’ diyorum. ‘Parası olmayan beni anlamaz’ diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.”