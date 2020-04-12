Coşkun Sabah’ın zararı büyük: 3-4 ay anca dayanırım

Müzisyen Coşkun Sabah, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük zarar yaşadığını belirterek, "3-4 ay dayanırım ama hazıra dağ dayanmaz" dedi.

Müzisyen Coşkun Sabah, corona virüsü salgını nedeniyle birçok konserinin iptal olduğunu söyledi.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan müzisyen 23 gündür karantinada olduğu belirterek “Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var” dedi..

‘YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİM’

3-4 ay anca dayanabileceğini ifade eden Sabah, “Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim” açıklamasıyla dikkat çekti..