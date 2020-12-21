Coşkun Sabah’tan iftira açıklaması: İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye hazırım

Sanatçı Coşkun Sabah'tan kızının bikinili fotoğrafları üzerine sarf ettiği iddia edilen sözlere açıklama geldi: 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum.

Coşkun Sabah’ın bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kızının Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler gündeme bomba gibi düştü.

Aydın, İzmir ve Manisalıları ayağa kaldıran ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine Sabah’tan açıklama geldi.

“AĞZIMDAN BÖYLE BİR SÖZ ÇIKMADI”

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, şöyle konuştu:

* İzmir ile beni kapıştırmaya hiç uğraşmayın. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı, böyle bir söylem olmadı. ‘Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım’ diye falan. Bunu ispat edene 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum.

* İşte Çağlayan da orada. Bu videoyu da delil olarak savcıya sunabilirler. Böyle bir söylemi çıkartsınlar, 1 milyon dolar ananızın ak sütü gibi size helal olur. Bu bir iftira.

* Aydın, İzmir, Manisa olarak şehir örnekleri verdim ki vermez olaydım. Buralar Türkiyemizin modern kentlerinden. Buralarda bu tür fotoğraflar normal karşılanır ama doğuda yakışık almaz diyorum. Batı gibi çağdaş düşünemiyor diyorum. Bunda ne var ya! Burada Manisa’ya, Aydın’a, İzmir’e hakaret mi var yoksa övgü mü var?

* Benim içim dışım bir. Türkiye’nin her köşesinin sevdalısıyım. Ben Türkiye’de bir döneme imza attım ve 40 yıldır bu piyasadayım. Ne konuşursam kulağım da duyar. Ama etraf bunu saptırıyorsa, iftira atıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum.

* Böyle doğruları konuşan sanatçı az bulursunuz. Öyle abuk subuk, gaza gelip, işi irdelemeden yorumlar yapmayın. (İHA)