Cristiano Ronaldo oğluyla ilişkisi hakkında konuştu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü aldığı tören sonrasında açıklamalarda oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile ilişkisi üzerine de şaşırtıcı sözler sarf etti.

“HENÜZ 10 YAŞINDA”

35 yaşındaki Ronaldo açıklamasında, “İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında” dedi.

“EN İYİSİ OLMASINI İSTİYORUM”

Ronaldo “Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum” diye konuştu.

Cristiano Ronaldo Jr. dışında, Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo isimli 3 çocuğu daha olan Portekizli yıldızın 7 çocuk sahibi olmak istediği biliniyor.