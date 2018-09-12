Çukur 2.sezon 1.bölüm 2.fragman yayınlandı! Çukur 2.sezon ne zaman başlayacak?

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Çukur 2.sezon yeni bölümlerde neler olacağı merakla bekleniyor. Bitik haldeki Yamaç'ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç'ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali'nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç'a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor.

ÇUKUR 2. SEZON 1. VE 2. FRAGMAN

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur 2.sezon 1. bölüm 17 Eylül Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümde; Çukur'un yerle bir edildiğini gören Kemal'in titreyen elleri dikkat çekerken, Mahsun'un “Burası senin çukurun değil oğlum, burası bizim çukurumuz!” sözleri hız kesmeyecek mücadeleden ipuçları veriyor. Sinirlerine hakim olamayan Metin, kardeşi Kemal'e “Koçovalılar yok artık. Onlar izin verdiği için burada yaşıyoruz!” diyerek heyecanı arttırırken Vartolu, Çeto ile karşı karşıya geliyor. Çukur sokaklarında gizlice gezinen Yamaç'ın ellerinden tellere asıldığı anlar ise gerilimi yükseltiyor.