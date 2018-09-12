Çukur yeni fragman yayınlandı! Çukur 2. sezon ne zaman başlıyor? Geri sayım…

Çukur'da yeni sezon merakla beklenirken Çukur yeni fragman yayınlandı. Çukur 2.sezon 1.bölüm 2.fragmanıyla dizi hakkında bazı detaylar da ortaya çıktı. Herkesin merakla beklediği Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı nefes kesen tanıtım heyecan yarattı. Peki Çukur 2.sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur 2. sezon fragmanları...

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Çukur 2.sezon yeni bölümlerde neler olacağı merakla bekleniyor. Bitik haldeki Yamaç'ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç'ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali'nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç'a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor.

ÇUKUR 2. SEZON 1. VE 2. FRAGMAN

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur 2.sezon 1. bölüm 17 Eylül Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümde; Çukur'un yerle bir edildiğini gören Kemal'in titreyen elleri dikkat çekerken, Mahsun'un “Burası senin çukurun değil oğlum, burası bizim çukurumuz!” sözleri hız kesmeyecek mücadeleden ipuçları veriyor. Sinirlerine hakim olamayan Metin, kardeşi Kemal'e “Koçovalılar yok artık. Onlar izin verdiği için burada yaşıyoruz!” diyerek heyecanı arttırırken Vartolu, Çeto ile karşı karşıya geliyor. Çukur sokaklarında gizlice gezinen Yamaç'ın ellerinden tellere asıldığı anlar ise gerilimi yükseltiyor.

ÇUKUR FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet’in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar’ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi’nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş’in kaçırılması ve Medet’in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu’yu Yamaç buldu ve Çukur’u geri almaya gideceklerini söyledi. O sahnelerde ise gizemli bir karakter daha görüldü. Yeni sezonda Nejat İşler’in canlandırması beklenen İdris Koçovalı’nın cezaevindeki oğlu Cumali, Yamaç ve Vartolu intikam almak için geri dönmeye hazırlanıyor.