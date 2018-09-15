Çukur 2.sezon 1.bölüm 3.fragmanı yayınlandı!

Televizyonun fenomen dizisi Çukur'un yeni sezonundan 3. fragman yayınlandı. Dizi severler heyecan dorukta merakla yeni bölümleri bekliyor. Yeni fragmanlar onların merakını daha da artırıyor. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla bekleniyor. İşte Çukur 2.sezon 1.bölüm 3.fragmanı...

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Çukur’dan yeni bir fragman daha geldi. Çukur'da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı'nın “Çukur'u İstanbul'da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur'dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar'ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun'un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur'da yeni bir dönem başlatacak.

ÇUKUR 2.SEZON 1.BÖLÜM 3.FRAGMAN

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar'ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali'nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur'dan, ailesinden ve Sena'dan tamamen uzağa düşen Yamaç'ın nasıl toparlanacağı ve Çukur'u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet'ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu'nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur 2.sezon 1. bölüm 17 Eylül Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak.