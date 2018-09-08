Çukur 2. sezon 1. fragman yayınlandı! Çukur ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi…

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Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölümlerde izleyicileri neler bekliyor merak ediliyor. Yeni sezonda; Çukur'un yerle bir edildiğini gören Kemal'in titreyen elleri dikkat çekerken, Mahsun'un “Burası senin çukurun değil oğlum, burası bizim çukurumuz!” sözleri hız kesmeyecek mücadeleden ipuçları veriyor. Sinirlerine hakim olamayan Metin, kardeşi Kemal'e “Koçovalılar yok artık. Onlar izin verdiği için burada yaşıyoruz!” diyerek heyecanı arttırırken Vartolu, Çeto ile karşı karşıya geliyor. Çukur sokaklarında gizlice gezinen Yamaç'ın ellerinden tellere asıldığı anlar ise gerilimi yükseltiyor.

ÇUKUR 2. SEZON 1. FRAGMAN





ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur 2. Sezonuyla 17 Eylül Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan ve birçok unutulmaz “ilk”e imza atan Çukur'un yeni sezonu konuşulmaya devam ediyor. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur'u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı'nın Çeto, Berkay Ateş'in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur'da tansiyonu yükseltecek.