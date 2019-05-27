Çukur 2. sezon finali yayınlandı! Yamaç, Yücel’in sonunu hazırlıyor! (Çukur sezon finali izle)

Çukur dizisi 2. Sezon 34. Bölümü ile sezon finali yaptı. Çukur 67. Son bölümde; Çukur'da ortalığa saçılan siyah zarflar Koçovalı erkeklerini endişelendirirken, Koçovalı kadınlarının kafasına dayanan silahlar yeni savaşın işaret fişeği oluyor. Yamaç, Cumali, Selim ve Salih, Çukur'un çocuklarıyla birlikte zembereği boşalmış bir saat gibi hasımlarının üzerine atılıyor. Bu arada cezaevinden çıkan Akın'ın babasına isyanı heyecanı yükseltiyor. Yamç ve Yücel sonunda karşı karşıya geliyor. Sevdiklerinin acısıyla öfkesine hakim olamayan Yamaç'ın Yücel'e yaptıklarının karşısında estiği hesap çok ağır oluyor. Peki Çukur dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı? Çukur 34. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Çukur sezon finali bugün ekrana geldi. Çukur 67. Son bölümde; Akın Koçovalı’nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor. İdris çocuklarına onları bulma talimatı verirken, Yamaç’ın “O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!” sözleriyle savaş başlıyor. Yamaç ve Yücel son kez yüz yüze gliyor. Yamaç yaşadığı acıların etkisiyle Yücel’e hiç beklemediği bir son hazırlıyor. Yamaç Yücel’in yanından ayrılırken, “Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleri dikkat çekiyor. Ardından yükselen alevler Yücel’in acı haykırışları heyecanı yükseltiyor. İşte Çukur 2. Sezon finali izleme sayfası…

ÇUKUR 2. SEZON 34. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı’nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmi bir halde morga gelerk, kendini tanıtır. Akın Koçoval’yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın’a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Akın içeride Yücel’in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı’ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel’in Akın’ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel’e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer’e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel’e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

YAMAÇ’TAN ÇUKUR’UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur’un gençlerine Yücel’i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel’i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel’i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.