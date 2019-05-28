Çukur 2. sezon finalinde Yücel, Yamaç’ın elinde! Çukur sezon finali izle…

Çukur'un 2. sezon 34. bölümü yayınlandı ve Çukur son bölümüyle sezon finali yaptı. Çukur'un final bölümünde Yamaç'ın Yücel'den aldığı büyük intikam dikkat çekti. Yamaç'ın etrafındaki birçok kişinin ölümüne sebep olan Yücel, Yamaç'ın eline düşüyor ve acı çektirme sırası Yamaç'a geçiyor. Çukur'un sezon finalini izlemek isteyenler ve final bölümüne dair detayları merak edenler için ayrıntılar haberimizde...

Çukur 67. son bölümde; Akın Koçovalı’nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor. İdris çocuklarına onları bulma talimatı verirken, Yamaç’ın “O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!” sözleriyle savaş başlıyor. Çukur’un son bölümünde Yamaç’ın Yücel’den aldığı intikam dizinin unutlmaz sahneleri arasına girdi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yamaç ve Yücel sonunda karşı karşıya geliyor. Sevdiklerinin acısıyla öfkesine hakim olamayan Yamaç'ın Yücel'e yaptıklarının karşısında estiği hesap çok ağır oluyor. Yamaç ve Yücel son kez yüz yüze geliyor. Yamaç yaşadığı acıların etkisiyle Yücel'e hiç beklemediği bir son hazırlıyor. Yamaç Yücel'in yanından ayrılırken, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleri dikkat çekiyor. Ardından yükselen alevler Yücel'in acı haykırışları heyecanı yükseltiyor. Peki Çukur dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı?

ÇUKUR SEZON FİNALİ İZLE

ÇUKUR’UN GENÇLERİ İŞ BAŞINDA

Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer. Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.