Çukur 3. sezon 12. bölüm fragman yayınlandı! Vartolu’dan Koçovalı’ları kurtaran giriş

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 3. sezon 12. bölümünde; Timsah ve Yamaç’ın silahlı düellosun sürerken, bir yandan da Koçovalılar gemideki çatışmadan canlı çıkmaya çalışacak. , “Duydum ki ateş ediyormuşsunuz, ettirmem! Burada yalnızca ben ateş ederim!” sözleriyle fragmana damga vuruyor. İşte Çukur fragmanı...

Çukur yeni bölüm fragmanı SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüm fragmanında; Aksiyon sahneleriyle örülü tanıtımda Koçovalı erkeklerinin çatıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Vartolu, “Duydum ki ateş ediyormuşsunuz, ettirmem! Burada yalnızca ben ateş ederim!” sözleriyle savaşın fitilini ateşlerken, silahın ucundaki Kemal'e neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur'a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço'nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet'in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur'un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur'a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.