Çukur 3. sezon 13. bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 3. sezon 12. bölüm izle

Çukur 3. sezon 12. son bölüm ekrana geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur’un son bölümünde; Azer, Yamaç'a ateş eder, ancak kurşunlar Yamaç için canını feda eden Kemal'e denk gelir. Azer yaşananlar karşısında şoke olur ve kaçar. Azer ile Yamaç arasındaki hesap yine yarım kalır. İşte Çukur 3. sezon 12. bölüm izleme linki...