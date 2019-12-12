Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kemal kendini Yamaç’a siper ediyor!

Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kemal kendini Yamaç’a siper ediyor!

Çukur dizisi 3. sezon 12. bölümü yayınlandı. Çukur son bölümünde; Cumali, Celasun, Emmi ve Meke gemide sıkıyor. Yardımlarına Vartolu yetişiyor. Azer'in silah doğrulttuğu Yamaç'ı, önüne atlayan Kemal kurtarıyor. Azer dahi olanlar karşısında şok oluyor. Peki Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı Çukur'un son bölümünde; Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından gizemli bir isim kurtarıyor. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelir. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulur. Azer Çukur'dan kovulur. Karaca'nın aklı Azer'de kalır. Kemal ile Kadir takas edilir. Koçovalılar Azer'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

ÇUKUR 3. SEZON 13. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşır. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması heyecan yarattı.

ÇUKUR 3. SEZON 12. SON BÖLÜM İZLE

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtır. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatır.