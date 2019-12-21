Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Azer için gittiler, Karaca çıktı!

Çukur 3. sezon 14. bölüm fragmanı SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Cumali’nin vurulduğu haberinin mahallede hızla yayıldığı tanıtımda Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali'den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Koçovalılar karşılarında Karaca'yı buluyor. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya'da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ortalarda yokken Azer ve ekibi Koçovalılar'ın ve Çukur'un bütün mekanlarını basar. Azer'in kardeşinin de hayatını kaybetmesi sonucu Azer'in annesi olaya el koyar. Ancak Azer'in durmaya niyeti yoktur, kardeşlerinin Yamaç yüzünden ölmesini içine sindiremez bu kez de Yamaç'ın aynı acıyı yaşamasını ister. Cumali vurulur. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç gemileri yakıyor. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştırıyor. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası da son bölümde ekrana geliyor.