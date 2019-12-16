Cumali vuruluyor! Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 13. bölüm izle

Çukur 3. sezon 13. bölüm Show TV'de yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı Çukur'un son bölümünde; Kemal'in ölümü Çukur'u yasa boğar. Azer'in durmaya niyeti yoktur, Koçovalılar'ın tüm mekanlarını basar. Yamaç ise Azer için yeni planların peşindedir. Yeni bir çatışma çıkar ve Yamaç, Kadir'i vurur.

Çukur’un son bölümünde; Yamaç ile Nehir, sezonun başından beri beklenen yakınlaşmayı yaşıyor. Yamaç ortalarda yokken Azer ve ekibi Koçovalılar’ın ve Çukur’un bütün mekanlarını basar. Azer’in kardeşinin de hayatını kaybetmesi sonucu Azer’in annesi olaya el koyar. Ancak Azer’in durmaya niyeti yoktur, kardeşlerinin Yamaç yüzünden ölmesini içine sindiremez bu kez de Yamaç’ın aynı acıyı yaşamasını ister. Cumali vurulur.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Azer'in saldırısı karşısında Yamaç gemileri yakıyor. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek geliyor.

Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştırıyor. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası da son bölümde ekrana geliyor.