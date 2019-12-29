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Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç’ın yeni düşmanı ortaya çıkıyor!
Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç’ın yeni düşmanı ortaya çıkıyor!
Çukur dizisi her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziseverlere bu hafta bir süprriz de yapılıyor. Başarılı oyuncu Nejat İşler Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor.
Magazin 29 Aralık 2019 - 17:49

Çukur'un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun'un, sonra da Reşit'in Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet'in Yamaç'ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜM FRAGMANI

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