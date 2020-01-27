Çukur 3. sezon 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 18. bölüm izle

Çukur 3. sezon 18. bölüm Show TV'de yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Nejat İşler'in yer aldığı Çukur'un son bölümünde; Yamaç ortadan kaybolur, Çağatay Erdenet, Yamaç'ın yüzüğünü gönderir, herkes Yamaç'ın hayatından endişelenmektedir. Çukur 3. sezon 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 18. bölüm izleme linki...

Çukur dizisinin son bölümünde; Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşer. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam ederler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR 3. SEZON 18. SON BÖLÜM İZLE

Çağatay'ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur'u zor durumda bırakır.

Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olur. Çukur'dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer'i bulur. Vartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur'da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olur.