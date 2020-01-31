Çukur 3. sezon 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, Vartolu’nun elinde!

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur fragmanında; Vartolu ve Yamaç arasında büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Yamaç, Vartolu'dan cezasını kesmesini isterken, Vartolu olan biten her şeyi Yamaç'tan öğrenmek istiyor. İşte Çukur 86. yeni bölüm fragmanı ve Çukur 3. sezon 18. bölüm izleme linki...

Çukur 3. sezon 19. bölüm fragmanı Show TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Çukur yeni bölüm fragmanında; Vartolu, Yamaç’ı itiraf etmesi için zorlarken, Yamaç’ın gözyaşları içinde ağzından dökülen ” ben babamızı..” sözleri fragmana damgasını vurdu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI







ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşer. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam ederler.

ÇUKUR 3. SEZON 18. SON BÖLÜM İZLE

Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakır.

Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olur. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulur. Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olur.