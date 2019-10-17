Çukur 3. sezon 5. bölüm fragmanı yayında! “Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir!”

Çukur 3. sezon 5. bölüm fragmanı yayında! “Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir!”

Çukur dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Sultan, Akın’a görevi devretmesini söylüyor ve Akın şoke oluyor. Çukur dizisinin 71. son bölümünde; hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım geliyor. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç'a ulaşmaya çalışıyor.İşte Çukur yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürüyor. Bu durum karşısında Akın'ın tepkisi ve Yamaç'ın atacağı hamleler soluksuz bekleniyor.

Atölyeye çıkarılmayıp koğuşta bırakılan Vartolu içeri giren adamları görünce hemen planını kuruyor. Gelenleri aşırı sakin karşılayan Vartolu adamları tek tek indirip kendini helaya kapatıyor. Lavabonun altındaki şişi alıp saldırıyı püskürten Vartolu en son hamlesini yapıp kendini saldırtan adama selam söyletiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 4. BÖLÜM İZLE

Cumali uyanıp kendine gelip Yamaç'ı eve çıkartıp en son neler yaşandığını soruyor. Kaza anını anlatmaya başlayan Yamaç kendini kimin kurtardığını bilmediğini söyleyip hapistekilerin durumunu soruyor.

Yamaç'ın Çukur'a dönmediğini öğrenen Cumali sinirlenmeye başlıyor. Kaybedilen herkesi tek tek saymaya başlayan Cumali, Yamaç'ı Çukur'a dönmeye zorlayınca aralarında kavga çıkıyor.