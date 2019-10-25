Çukur 3.sezon 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, Akın gerçeğini öğreniyor

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 73. bölüm fragmanında; Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın’la ilgili verdiği haberle Yamaç’ı şoke ediyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Çukur'un 3. Sezon 6. bölümünde fragmanı yayında. Koçovalı ailesini bekleyen yeni düşman gözüküyor. Yeni düşmanları mahkemeye çıkacak olan Koçovalılar’a kötü bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalır. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesiyor. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulur.

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜM (72. BÖLÜM İZLE)

Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst eder. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a teke tek karşılaşmayı teklif eder.

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçer.

Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelir..

Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışır. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürür.