Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Murtaza’ya el öptürüyor

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur dizisinin son bölümünde; Azer ile konuşan Yamaç hızla arabaya binip Azer ile buluşmaya gider. Diğer yandan Efsun Azer’i durdurmaya çalışsa da Azer’i durduramaz. Diğer tarafta Selim, Yamaç’a haber göndermeye çalışır. Yamaç ve Azer buluştuklarında, Azer’in önünü bir araç keser ve ateş eder. Yamaç, Azer’e bakmaya gider ve Azer’i araçta göremez. Azer’i göremeyen Yamaç sinirle tekrar geri döner. Selim ve diğerleri Yamaç’ı düşünürken bu sırada gardiyan gelir ve Selim’i çağırır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 6. SON BÖLÜM İZLE

Yamaç ve Akın avukatla görüşmek için kahvehaneye avukatı çağırır. Yamaç abilerinin duruşması olduğunu, işlemedikleri suç yüzünden içerden çıkaramadığını ve şüphelendiği söyler. Bu sırada avukat Akın’a bakar ve aralarındaki konuşmayı anımsar. Akın, Yamaç’ın durumdan daha da şüphelenmemesi için avukatın yakasına yapışır ve Koçovalı’ları hapshaneden çıkarmasını söyler.

Sultan ve diğerleri adliyeye gider. Bu sırada müdür mahkemeye götürmek için Koçovalı’ları almaya gelir. Selim olduğu yerden kıpırdamaz ve erken geldiğini söyler. Tam bu sırada müdürün telefonuna mesaj gelir ve müdür telefona gelen fotoğrafları görünce hayatının şokunu yaşar. Selim ise müdürü tehdit eder ve müdürden dosyayı ister.

Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali'nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın'la ilgili verdiği haberle Yamaç'ı şoke ediyor.

Yamaç ve Cumali, uzaktan adliyeye bakar. Bu sırada Koçovalı’lar adliyeye gelir. Cumali ve Yamaç ailesini uzaktan görür ve geleceklerini tahmin etmedikleri için endişelenirler. Bu sırada silahlı adamları gören Yamaç ve Cuma panik yaparlar ve birilerine ulaşmaya çalışırlar. Adamlar kadınlara dorğu yaklaşırken. Akın ise araya girer ve ailesini alıp oradan uzaklaşır. Çukur’un erkekleri diğer adamları bayıltır ve “Çukur evimiz İdris babamız” sesleri yükselir. Mahkeme salonuna giren Çukur erkekleri serbest kalırken, Cumali ise müebbet hapis cezası alır. Yamaç, Akın’a ailesini kurtardığı için teşekkür eder.

Hapishaneden kurtulan Selim eve gelir. Selim, Sultan’ın yanına gider, birbirlerine sarılıp ağlamaya başlarlar. Sultan ile Selim İdris’ten konuşurlar. Bir taraftan da Sultan ve Selim İdris ile yaşadıkları olayları anımsarlar. Sultan her ne olursa olsun babasının onunla gurur duyduğunu söyler. En sonunda Sultan, Selim’den kendisini Yamaç’a götürmesini ister.

Yamaç, Aliço’nun verdiği şifreyi çözmeye çalışırken bu sırada Sultan ve Selim gelir. Sultan, İdris’in oturduğu yerde hakkı oldığunu söylerek oturur. Sultan, yaşadıkları olayların kendilerinin suçu olmadığını ve tek istediğinin çocuklarının ailesinin başında olmasını söyler. Sultan, Yamaç’ı eve çağırır ancak Yamaç tepkisiz kalır. Sultan Yamaç’a oğlum diye yaklaşınca Yamaç kendini geri çeker. Yamaç ir şey söylemeden kalkar ve eve gider. Evin önüne giren Yamaç, yaşadıkları kötü olayları anımsayınca başına şiddetli bir ağrı oluşur ve eve giremez.

Yamaç Nehir’in yanına gider ve usulca yanına uzanır. Nehir ne olduğunu sorunca başının ağrıdığını söyler. Yamaç, Nehir’in yaşadıklarını bilmeden konuşur, Nehir ise sonra her şeyi anlatacağını söyler. Uzun uzun konuştuktan sonra Nehir kalkar ve çantasından bir kolye çıkarıp Yamaç’a verir. Yamaç kolyeyi sorar ve Nehir daha sonra bir araya geldiklerinde kolyenin ne olduğunu söyleyeceğini belirtir.