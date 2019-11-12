Çukur 3. sezon 8. bölüm izle: Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm ilk sahne/fragman yayında!

Çukur dizisinin 3. sezon 8. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yamaç ile Nehir yakınlaşıyor. Yeni bölümde ise Azer ile Yamaç sonunda kozlarını paylaşacak. İşte Çukur 3. sezon 9. yeni bölümden ilk sahne ve Çukur 3. sezon 8. bölüm izleme linki...

Çukur dizisinin son bölümünde; Yamaç, Selim ve Akın, yüzleşiyor. Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratıyor. Akın soluğu Kutay'ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödüyor.

ÇUKUR 3. SEZON 9. BÖLÜM İLK SAHNE/FRAGMAN

ÇUKUR 3. SEZON 8. SON BÖLÜM İZLE

Azer, Fadik'i kurtaranın Yamaç olduğunu öğreniyor. Selim, kızı Karaca'yı kurtarmak için Azer'in karşısına çıkıyor. Cumali, Murtaza'nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep oluyor.

Aliço'yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırıdı. Vartolu ve Medet, sonunda kavuşuyor.

Yamaç'ın Aliço'ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.