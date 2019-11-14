Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Azer, Koçovalı’ların evine giriyor!

Çukur 3. sezon 9. bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı; Azer, annesini kurtaran Yamaç'ın yanına, Koçovalı'ların evine gidiyor. Ancak Sultan'ın elini öpmek için beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Çukur dizisi, 3 sezon 8. bölüm izleme linki haberimizde...

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yamaç ile Nehir yakınlaşıyor. Yeni bölümde ise Azer ile Yamaç sonunda kozlarını paylaşacak. İşte Çukur 3. sezon 9. yeni bölümden ilk sahne ve Çukur 3. sezon 8. bölüm izleme linki…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“İdris Koçovalı bu mahalleyi sığınacak yeri olmayanlar için kurdu!”#çukur‘un yeni bölüm fragmanı yayında! @cukurdizi pic.twitter.com/RU5qvWXg2d — Show TV (@ShowTV) November 13, 2019

ÇUKUR 3. SEZON 8. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğreniyor. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkıyor. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep oluyor.

Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırıdı. Vartolu ve Medet, sonunda kavuşuyor.

Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.