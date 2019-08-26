Son iki sezonun en çok izlenen ve gündem yaratan dizilerinden biri şüphesiz ki Çukur...Diziseverler Eylül ayının yaklaşmasıyla dizinin yeni sezonunu merak etmeye başladı. Peki Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon yeni fragman yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Çukur dizisinin sezon finalinde; Çukur’da ortalığa saçılan siyah zarflar Koçovalı erkeklerini endişelendiriken, Koçovalı kadınlarının kafasına dayanan silahlar yeni savaşın işaret fişeği oluyor. Yamaç, Cumali, Selim ve Salih, Çukur’un çocuklarıyla birlikte zembereği boşalmış bir saat gibi hasımlarının üzerine atılıyor. Bu arada cezaevinden çıkan Akın’ın babasına isyanı heyecanı yükseltiyor. Yamaç ve Yücel sonunda karşı karşıya geliyor. Sevdiklerinin acısıyla öfkesine hakim olamayan Yamaç’ın Yücel’e yaptıklarının karşısında estiği hesap çok ağır oluyor.

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çukur dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak kanaldan ve dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur 67. Son bölümde; Akın Koçovalı’nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor. İdris çocuklarına onları bulma talimatı verirken, Yamaç’ın “O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!” sözleriyle savaş başlıyor. Yamaç ve Yücel son kez yüz yüze gliyor. Yamaç yaşadığı acıların etkisiyle Yücel’e hiç beklemediği bir son hazırlıyor. Yamaç Yücel’in yanından ayrılırken, “Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleri dikkat çekiyor. Ardından yükselen alevler Yücel’in acı haykırışları heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı’nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmi bir halde morga gelerk, kendini tanıtır. Akın Koçoval’yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın’a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içerde Yücel’in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı’ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel’in Akın’ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel’e ailesinive çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer’e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel’e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

YAMAÇ’TAN ÇUKUR’UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur’un gençlerine Yücel’i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel’i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel’i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.