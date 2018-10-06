Çukur 37. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Cumali ağabeyliğini yapıyor!

Çukur 37. yeni bölüm 2. fragmanı bu akşam yayınlandı. Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da 3 kardeş el ele veriyor. Yeni fragmanda Vartolu’yu kabul etmeyen Cumali’nin yumuşadığı görülüyor. Yeni fragmanda Cumali, Yamaç ve Vartolu’ya ‘benim adamın gibi davranacaksınız ve benim emrim dışında adım atmayacaksınız’ der. İşte Çukur 37. yeni bölüm 2. fragmanı...

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Çukur yeni bölümden 2 fragman geldi. İlk fragmanda Cumali'nin Vartolu'yu kabullenmekte zorlandığını izlemiştik. 2. yeni bölüm fragmanında ise; Vartolu, Cumali'ya ağabey der. Ve Cumali ağırlığını koyar. Yamaç ile Vartolu'yu hizaya sokar. Sonra da Cumali'nin en ters yüzü ortaya çıkar. Bir mekanda büyük olay çıkarır. İşte Çukur yeni bölümden 2. fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali sokaklarda. Çukur’un gençleri peşinde… Meke ve adamları Cumali’yi kovalamaya başlamıştır. Meke yakalanır. Cumali, kafasına silahı dayar ve kim olduğunu sorar. Eve geri döndüğünde Yamaç, Cumali’ye intikam almayı unutmasını Çukur’u geri alacağını ona yardım etmesini söyler. Cumali’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Yamaç’ın dövmesini gören Cumali kavgayı bitirir.

“KARDEŞİ KARDEŞE VURDURTTUNUZ”

Aliço, kaldıkları eve gelir. Cumali Yamaç Aliço’yu evine geri getirir. Bu sırada Meke ve adamları çıka gelir. Karakuzular'a haber vermesi için adamını yollar. Yamaç, Meke'nin böyle bir şey yapmasına çok şaşırır. Yamaç kötülükle gelmediğini söyler ama Meke, Efe'nin ölümünü hatırlatır. İsyan eder kardeşi kardeşe vurdurttuğunu haykırır yüzüne. Meke onlara buradan gitmelerini ve Çukur’a bir daha gelmemesini söyler.

ÇUKUR 36. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR’DA HER GÜN BİR KİŞİ ALINIYOR

Cumali eve döndüklerinde herkesi takır takır indireceklerini söyler. Ama Yamaç insanların güvenini kaybettiklerini, ne yaparlarsa yapsınlar onların güveninlerini kazanmadan başarılı olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Bu arada Karakuzuların adamları hergün Çukur’dan birilerini almaya devam ediyordur.

Bu arada İdris Koçovalı, Sultan Ana hayattadır. Sultan perişan haldedir. Karakuzular uyuşturucu işinde çakılırlar. Çünkü hammadde alacak paraları en önemlisi de kimyacıları yani Vartolu yoktur. Çeto’nun bir planı vardır ama Mahsun karşı çıkar. Yamaç’ın Çukur’u ele geçirmek için planı vardır. Ancak Paşa’nın sakladığı patlayıcılara ihiyacı vardır. Cumali ve Aliço’ya görev verir.

YAMAÇ VE CUMALİ KARAKUZULARA TESLİM OLACAK MI?

Emmi Sena’dan İdris ve Sultan’ı ziyarete gitmesini ister. Yamaç çıkagelir. Cumali’nin yaşadığını ona da söyler. Sena ile konuşan Yamaç Saadet’in ellerinde olduğunu öğrenir. Sena, Yamaç’a Vartolu’yu da bulmasını söylüyor. Çünkü onun da kapatacak bir hesabı vardır. Yamaç Mahsun’u telefonla arayarak abisi ile birlikte teslim olacağını söyler ama bir şartı vardır…