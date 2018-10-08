Çukur 38. yeni bölüm fragman/önizleme: Yamaç Çukur’u geri alabilecek mi? (Çukur 37. bölüm izle…)

Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 4. bölümünde, İdris ve Selim karşı karşıya. Yamaç Çukur'u geri almak için yardım istiyor. Selim'in karısı Ayşe ve kızı Çukur'a geri döner. Yamaç'ın planı için para gereklidir ve Cumali devreye girer. Selim babasının evine kadar gider ama içeri girmeye cesaret edemez. Peki Çukur'un 37. son bölümünde neler yaşandı?

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Çukur 2. sezon 4. bölümünde; Cumali ve Vartolu arasında gerilim yükselirken, Yamaç abisine “Vartolu olmadan yapamayız bu işi!” diyerek karşı çıkıyor. Yamaç’ın Karakuzulara darbe vurmak için bir planı vardır. İşte Çukur son bölüm izleme linki ve yeni bölümden gelen ilk önizleme…

ÇUKUR 38. YENİ BÖLÜMDEN ÖNİZLEME



ÇUKUR 38. FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 37. BÖLÜM ÖZETİ

Vartolu ve Cumali bir hurdalıkta Karakuzuların adamları sandıkları kişilerce sıkıştırılırlar. Cumali Vartolu’ya onların kim olduğunu sorar. Karakuzular değillerdir. Gelenlerin derdi Cumali’yledir. Olaydan iki gün öncesinde Yamaç, Vartolu’yu kaldıkları eve getirir. Cumali öfkelenmiştir. Vartolu’nun kan davalıları olduğunu söyleyen Cumali’ye Yamaç, “Vartolu olmadan yapamayız bu işi. O da sevdiklerini kaybetti. Onun da bizim gibi hakkı var hesap sormaya.” der.

YAMAÇ’IN BİR PLANI VAR!

Vartolu, Cumali ve diğerlerine; “Çukur’u geri aldığımızda, o zaman hala hesabı olan varsa benimle, onu da kapatırız merak etmeyin.”der ve noktayı koyar. Sonunda sulh sağlanmıştır. Yamaç, Karakuzulara darbe vurmak için yaptığı planı anlatır.

Mahsun Sena’nın izini bulmaya çalışıyor. Bu yüzden Sena’nın evine gider kapıyı çalar. Fakat kapıyı Sena’nın arkadaşı açar. Sena’nın arkadaşına kendini tanıtır. Önceki gece olan gürültülerin sebebini sorar. Mahsun’u sadece komşusu olarak gördüğünden bildiklerini anlatır. Yamaç ve Vartolu, Medet’i bulmaya gider. Medet’in eskden çalıştığı Türkü Bara giderler ve çalışanlara Medet’i sorarlar. Medet’in kovulduğunu öğrenince patrona ve çalışanlara saldırıp döverler. İşleri bitip dışarı çıktıklarında yanların gelen bir çocuk Medet’i kiminle beraber gördüğünü anlatır. Onu alan kişinin kim olduğunu anlamışlardır.

“ÇUKUR’U GERİ ALACAĞIM, YANIMDA MISINIZ?”

Cumali sabah Vartoluyu uyandırıp işleri olduğunu söyler. Yamaç Celasun vasıtasıyla Çukur’daki herkesi toplar. Herkes neler olduğunu merak eder. Çukur’u geri alacağını söyler. Ve onlara yanımda mızsınız? der. Celasun herkesin adına konuşur. Onun yanında olamayacağını söyler. Bu sırada Vartolu ve Cumali birinin peşindedirler. Birbirlerine laf yetiştirirken takip ettikleri adamı kaybederler. Cumali’ni peşinde olduğu ki,şi onun 10 sene hapis yatmasına neden olan kişidir. Arkasından seslenir, Cumali’yi tanıyan adam kaçmaya çalışır. Cumali peşinden koşar ama yetişemez, fakat Vartolu adamı yakalar. Adamı öldürmesi için getirdikleri yerde adam tekrar kaçar. Cumali deliye döner peşinde koşturur ama kaçan adam adamlarıyla birlikte geri döner ve onları kovalar.

ÇUKUR 37. BÖLÜM İZLE

SELİM’İN KARISI VE KIZI ÇUKUR’A DÖNER

Yamaç, Celasun’dan Medet’in kaldığı yeri öğrenir. Yanına gider. Ondan bir telefon numarası alır. Medet’i Vartolu’nun yanına götürmek ister ama ikna edemez. Medet Vartolu’ya kızgındır. Bu arada Çukur’a Selim’in karısı ve kızı taşınır. Celasun eşyaları taşımalarına yardım eder. Çeto’nun adamları çıka gelir ve evin reisini sorarlar. Ayşe, onlarla beraber gider. Geldikleri yer eskiden hep beraber yaşadıkları İdris Koçovalı’nın evidir.

Çeto, Ayşe’ye Çukura neden döndüğünü sorar. Ayşe olan biteni nefes almadan anlatır. Çeto, Çukur’da izni olmadan nefes bile alamayacağını söyler. Ayşe’nin tavırları Çeto’yu çok şaşırtmıştır. Bu sırada Karaca ve Celasun Akşını görmeye giderler. Eve vardıklarında Akşın evde yoktur.

SELİM BABASININ EVİNDE

Yamaç’ın planını devreye sokması için paraya ihtiyaçları vardır. Paranın miktarı büyüktür. Cumali devreye girer. Geçmişte borç para verdiği insanları tek tek dolaşarak gerekli parayı toplamaya başlar. Ancak bir mekanda sıkıntı çıkar ve ortalığı dağıtır. Aradan geçen onca zamandan sonra Selim annesinin ve babasının oturduğu eve gelir. Fakat içeri girmeye çesareti yoktur. Babasının evin önüne koyduğu çöpleri alıp geri döner. Bu sırada Sena’da eve gelir. Selim’i görür. İdris Koçovalı dışarıda Selim’i görürü ama arkasını dönüp çeker gider.