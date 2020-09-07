Çukur 4. sezon 1. bölümde (94. bölüm) neler oldu? Çukur 95. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezon ilk bölümü (94. bölüm) bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar izleyiciyi ekrana kitlerken, Cumali'nin Yamaç Koçovalı'yı vurması ise son bölümün en dikkat çeken sahnesi oldu. İşte Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 4. Sezon 1. bölümünde (94. Bölüm) Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet’in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet’in “Seni o Çukur’a gömeceğim Yamaç Koçovalı!” sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran’ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise heyecan uyandırdı.

Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Yamaç'ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. “Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?” sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

ÇUKUR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 95. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda paylaştığımız bağlantı üzerinden izlenebiliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 4. SEZON 1. BÖLÜM İZLE





ÇUKUR KONUSU VE OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan eşlik ediyor.

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.