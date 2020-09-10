Çukur 4. sezon 2. bölümden bir fragman daha geldi!

Çukur 4. sezon 2. bölümden bir fragman daha geldi!

Çukur dizisinin 4. sezona bomba gibi başlamasının ardından 2. yeni bölümden fragmanlar gelmeye devam ediyor. Çukur'da Yamaç'ın vurulmasının ardından heyecan zirveye çıktı. İşte Çukur 4. sezon 2. bölüm 2. fragmanı...

Show Tv’nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukur dizisinin 4. sezonu 2. yeni bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Çukur takipçilerinin heyecanla beklediği yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olurken, yeni fragmanda dikkat çeken sahneler yer alıyor. Özellikle Yamaç Koçavalı’nın vurulması sonrasında Yamaç’ın hastaneden kaçırıldığını öğrenen Cumali’nin tepkisi dikkat çekiyor. İşte Çukur 4. sezon 2. bölüm 2. fragmanı izleme linki…

ÇUKUR 4. SEZON 2. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ÇUKUR 4. SEZON 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

ÇUKUR 4 SEZON 2. BÖLÜM ÖZETİ

Karaca'nın Azer'in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke’nin “Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!” sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç’ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali’nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, “Yamaç Koçovalı’yı kim kaçırdı?” sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR 4.SEZON HAKKINDA

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur’un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.