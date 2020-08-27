Çukur 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

Yeni sezonu heyecanla beklenen Çukur dizisinden bir fragman daha geldi. Çukur 4. sezon 2. fragmanı Show Tv’de yayınlandı. Yeni sezona Eylül ayında başlaması beklenilen Çukur’un 4. sezon 2. fragmanı izleme ekranı ve diziden son haberler sayfamızda…

ÇUKUR 4. SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 4. sezon 2. fragmanı (94. bölüm) yayınlandı.



ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4. sezonunun ilk fragmanı yayınlanan fenoman dizi Çukur’un yeni sezonu eylül ayında ekranlarda olacak. Ay Yapım imzalı Çukur, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada kendisinden söz ettirirken, gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MUSTAFA AVKURAN YENİ SEZONDA ÇUKUR’DA

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Çukur'un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV'de ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 3. Sezon 26. Bölümünde (93. Bölümünde); abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.