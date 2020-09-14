Çukur 4. sezon 2. son bölümde neler oldu? Çukur yeni sezon 3. bölüm (96. bölüm) fragmanı geldi mi?

Ekranların izlenme rekoru kıran dizisi Çukur bu akşam 4. sezon 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde; Cumali'nin vurduğu ve hastanede tedavi gören Yamaç Koçovalı kendine gelmeye başladı. Bu sırada Mahsun, Yamaç'ın hesabını sormak için Cumali'nin yanına gitti. Selim ise Cumali'den neden Yamaç'ı vurduğunu öğrenmeye çalıştı. Cumali ise Mahsun'a, onu Çukur'dan kovduğunu söyleyerek cevap verdi. İşte Çukur 4. sezon 3. yeni bölüm (96. bölüm) fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 4. SEZON 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 4. sezon 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin “Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!” sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor.

Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, “Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?” sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR 4. SEZON HAKKINDA

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.