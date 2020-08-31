Çukur 4. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Çukur'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği ve Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Roza Kocaoğlu gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Çukur'un 4. sezon 3. fragmanı yayınlandı. Çukur’un 4. Sezon 3. fragmanında (94. Bölüm) Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Peki Çukur ne zaman başlayacak? İşte Çukur dizisinin 4. sezon 3. fragmanı izleme linki...

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve 4. yeni sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çukur’un 3. fragmanı yayınlandı. 94. bölümle hikayesine kaldığı yerden devam edecek olan Çukur’da heyecanın dozu düşmeyeceği görülüyor. Çukur 4. sezon 3. fragmanında Yamaç’ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. İşte Çukur 4. sezon 3. fragmanı izleme ekranı…

ÇUKUR 4. SEZON 3. FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un 4. Sezon 3. fragmanında (94. Bölüm) Cumali ve Yamaç’ın, İdris’in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali’nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Yamaç’ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. “Yamaç Koçovalı’ya ne olacak?” sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

ÜNLÜ OYUNCU SUNA YILDIZOĞLU ‘ÇUKUR’ KADROSUNDA!

Yeni sezonu şimdiden merakla beklenen ‘Çukur'un oyuncu kadrosu her geçen gün sürpriz bir isimle büyüyor. Bir yandan çekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette özlem gideriyor. Çukur'un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan ünlü isim Suna Yıldızoğlu dahil oldu. Dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

MUSTAFA AVKURAN YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 3. Sezon 26. Bölümünde (93. Bölümünde); abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.