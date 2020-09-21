Çukur 4. sezon 3. son bölümde neler oldu? Çukur 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Çukur dizisinin 4. sezon 3. son bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Çukur'un heyecan dolu son bölümünde, Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığındı. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar aldı. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girdi. İşte Çukur 4. sezon 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 4. SEZON 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur dizisinin 4. sezon 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün bitmesinden kısa bir süre sonra yayınlanacak ve aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun'a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç'ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek.

Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık'ın hayatı aniden tehlikeye girecek. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç'ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak.

Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç'ın yokluğunda Çukur'da taşlar yerinden oynayacak.

Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.