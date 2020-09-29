Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 4. son bölümde neler oldu?

Çukur, dün akşam aksiyon sahneleriyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. Çukur'un son bölümünde, Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, 'Yamaç ve Cengiz neden yan yana?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı ve 4. son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 4. SEZON 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın “Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek.

Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak.

Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.