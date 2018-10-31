Çukur 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç’ın amacı ne?

Çukur 40. son bölümün ardından yeni fragman merak ediliyor. Çukur 2. sezon 7. bölümünde; Mahsun, Çeto'nun yerini öğrenmek için Ersoy'dan hesap soruyor. Cumali, Çeto'yu öldürmek istiyor ancak Yamaç ona engel oluyor. Yamaç'ın Salih'i kurtarma planı işe yarayacak mı? Vartolu, “Karına sahip çıkamadın, çocuğuna sahip çıkamadın!” sözlerinini kime söylüyor? Vartolu ve Medet kavgası geçmişin hesaplaşmasına dönüyor. İşte Çukur son bölüm izleme linki...

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Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 7. bölümünde; Çukur’da gerilimin dozu artıyor. Mahsun’un Çeto’yu kurtarma planı Yamaç engeline takılıyor. Yamaç Cumali’ye planını açıklıyor. Selim ve İdris’in yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oluyor. Sena’dan Selim’i perişan eden sözler… Peki Çukur’un 40. son bölümünde neler yaşandı? Çukur 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 41. YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR 40. FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 40. BÖLÜM ÖZETİ

Vartolu ve Medet bağlandıkları iplerden kurtulmanın çaresini düşünürken, Medet cebinde bıçak olduğunu fark eder. Ancak bıçağa yetişmesi mümkün değildir. Bu arada Yamaç, Vartolu’nun yakalanması ile iyice çileden çıkar. Metin ve Kemal ile beraber plan yapar.

MAHSUN ÇETO’YU BULAMIYOR

Mahsun Çeto’yu kurtarmak için harekete geçmiştir. Afganlılara saldırırlar. Büyük bir çatışma başlamıştır. Çeto’yu bulamaz. Çeto ve Cumali zincirlenmiş bir şekilde uyanırlar. Nerede olduklarını bilemezler. Ancak Cumali karşısında Çeto’yu görür. İkisi de birbirlerine saldırılar ama bağlandıkları zincirler ikisini de engellemektedir.

YAMAÇ REŞİT’E OYNANAN OYUNU ANLATIYOR

Cumali ve Çeto nasıl bu duruma düştüklerini bir türlü anlayamaz. Yamaç, Reşit Fazullah’ın villasına operasyon yapar. Reşit’i odasında sıkıştıran Yamaç, oynanan oyunu Reşit’e açıklar. Ona Mahsun’un Kadı’nın oğlunu nasıl kaçırdığını ve suçu nasıl Reşit’e atmaya çalıştığını anlatır.

Bu arada Cumali, Çeto’ya onu ve adamlarını nasıl öldüreceğini anlatmaya çalışır. Ama Çeto onu çok da ciddiye almaz. Celasun, Meke ile hesaplaşmasının ardından eve döner. Karaca yaralarına pansuman yapar. Karaca’ya, “Benim kolay bir hayatım olmadı hiçbir zaman, tamam. Alışmıştım bir şekilde, bir şekilde kabullenmiştim. Ama bu kadar zor değildi.” diyerek yaşadığı hayatın ne kadar zor olduğunu gözyaşları içinde anlatmaya çalışır.

ÇUKUR 40. BÖLÜM İZLE

“BENDEN NE İSTEDİN”

Selim babasının evinin önündedir yine. Sena evden ayrılırken İdris onu görür. Sena evden çıkar çıkmaz Selim peşine takılır. Sena arkasından gelen Selim’e; “Ben sana ne yaptım. Ne istedin benden. Bir tek sen misin tek sevilmeyen. Kardeşiz biz seninle. Senin Yamaçla olduğundan daha kardeşiz” diyerek bütün olanların sorumlusunun o olduğunu söyler. Selim perişandır. Sena onu Emmi ile beraber kaldıkları eve getirir.

VARTOLU VE MEDET’İN KAVGASI

Vartolu ve Medet’in kavgası geçmişin hesaplaşmasına dönüyor. Kadı’nın onları kimin gönderdiği sorusuna verdikleri alaycı cevabın karşılığını dayak yiyerek ödüyorlar. Mahsun Çeto’yu bulamamanın verdiği öfke ile Ersoy’a hesap soruyor. Bu sırada Yamaç, Cumali ve Çeto’nun tutulduğu yere geliyor. Bu rada İdris pazar tezgahının kurulduğunu ama Emmi’nin orada olmadığını görür. Emmi tezgahı İdris’in kurduğunu zanneder ama İdris gerçeği anlatır. Tezgahı Selim kurmuştur.

YAMAÇ VE CUMALİ’NİN ÇETO KAVGASI

Yamaç Cumali’yi zincirlerinden kurtarır. Cumali, Çeto’yu öldürmek niyetindedir ancak Yamaç’ın planı başkadır ve ona engel olur. Cumali ve Yamaç birbirine girer. Kavga sırasında silahı eline geçiren Cumali tam Çeto’yu öldürecekken Yamaç ona bir şırınga yapar ve Çeto’yu kurtarır. Ancak aynı iğneden Çeto’ya da yapar.