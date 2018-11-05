Çukur 42. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? “Kurt sürüye gece iner” (Çukur 41. son bölüm izle)

Çukur nefes kesen son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 8. bölümünde; Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Selim, İdris yüzleşmesinden sonra geçmişten anılar gün yüzüne çıkıyor. Yamaç ve Vartolu'nun yeni planları işe yarayacak mı? Peki Çukur'un 41. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 42. bölüm fragmanı geldi mi?

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Çukur son bölümü ile Show TV’de yayınlandı. Çukur 2. sezon 8. bölümünde; Yamaç Ersoy’un açığını yakaladıktan sonra işler bambaşka bir yöne doğru ilerliyor. İdris Koçovalı’nın Meliha ile ilgili itirafları merak ediliyor. Cumali yine başına buyruk davranışları ile Yamaç’ı zor durumlara sokuyor.

Peki Çukur yeni bölüm fragmanı geldi mi?İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 42. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR 42. FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 41. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, babası İdris’e sorduğu sorunun cevabını merak ediyor. İdris, çocukluğunda babası ile ilgili hatırındakileri anlatır. Selim’e Meliha ile itiraflarda bulunur. Meliha’yı tanıdığında başkasını sevmediğini ya da aşık olmadığını anladığını söyler. Meliha’ya olan aşkını dili döndüğünce anlatmaya çalışır.

Bu arada Yamaç ve Vartolu da Karakuzular’a düzenleyecekleri yeni saldırının planlarını yaparlar. Çeto, Ersoy’a uyuşturucu işi için kimyager bulup bulmadığını ve imalat ile ilgili bazı şeyler sorar. Akşın, Saadet’in tutulduğu odada mahsur kalmıştır. Saadet onu dışarıya nasıl çıkaracağını düşünür.

AKŞIN EVE DÖNÜYOR

Celasun, Karaca ve Ayşe Akşın’ı bulamazlar. Celasun, tam karakola gitmek için dışarıya çıktığında karşısında Akşın ile karşılaşır. Herkes rahat bir nefes almıştır. Akşın Saadet’in onu nasıl kurtardığını anlatır. Yamaç ve Vartolu, Karakuzular’ın uyuşturucu imalatı için bulduğu kimyageri ele geçirmek için harekete geçer. Çeto’nun adamlarını Yamaç hallederken Vartolu kaçan kimyagerin peşine düşer.

CUMALİ YAMAÇ’TAN HESAP SORUYOR

Saadet rehin tutulduğu odaya geri döndüğünde Akşın’ın orada olamdığını görünce çok rahatlar. Yamaç ve Vartolu, kimyagerden Karakuzular’ın ürettiği malın içerisine verdikleri sıvıyı katmalarını ister. İdris gece pazarı haraca kesen adamların saldırısına uğrar. Cumali, Yamaç ve Vartolu’nun ne işler çevirdiğini anlamak için peşlerinden gider. Onları kimyagerin evinin dışında bekler. Yamaç’a çok kızmıştır. Yamaç Vartolu ile yaptıkları plandan bahseder. Ancak Cumali ikna olmamıştır. Bundan sonra kendi yolundan gideceğini söyler.

ÇUKUR 41. BÖLÜM İZLE

Ersoy, Karakuzular’ın uyuşturucu imalathanesine gelir. Aşağıya indiğinde gizlice kimyageri takip eder. Kimyagerden şüphelenir ve onu vurur. Ersoy Çeto’yu arar. Kimyagerin mal çaldığını ve onu vurduğunu söyler. Sena sabah eve geldiğinde İdris’in topalladığını fark eder. Nedenini sorduğunda İdris geçiştirir.

İDRİS, EMMİ VE SELİM’DEN MEYDAN DAYAĞI

Emmi ve İdris, Muhsin’in adamlarının öğretmenin evini boşalttığını görür. İdris, Emmi ve Selim, Muhsin ve adamlarına saldırır. Muhsin ve adamlarına esaslı bir meydan dayağı çekerler. İdris hırsını alamaz ve Muhsin’i tokatlayarak perişan hale getirir.

Cumali, Celasun’u yanına çağırır. Ona hedeflerini gösterir. Hedeftekiler Çeto ve Mahsun’dur. İdris eve döndüğünde Sena yüzündeki yara izini sorduğunda düştüğünü söyler. Sena dışarı çıkar, Emmi ve Selim’in de aynı halde olduklarını görünce durumu anlar.

MEKE SENA’YA LAF ATIYOR

Saadet’in Yamaç’ı bulmasını istediği genç Ayşe’yi bulur. Ayşe’ye durumu anlatır. Ayşe de Celasun’u arar ve onu Yamaç’a götürmesini ister. Sena Çukur’a Karaca’nın yanına gider. Yolda Meke Sena’ya nelere sebep olduklarının hesabını sorar. Sena cevap veremez.

Sena, Akşın’ın durumunu Yamaç’a telefonla arayarak anlatır. Akşın’ın tedaviye ihtiyacı olduğunu ve gelmesini ister. Yamaç geleceğini söylese de Sena, “Senin, ailenden daha önemli bir işin olmamalı. Olamaz. Ailenin sana ihtiyacı var” der. Bu arada Ersoy ile buluşan Yamaç ona imalathanenin yerini, malın teslislim tarihini ve kimlere teslim edeceğini sorar ve cevapları en kısa sürede beklediğini söyler.

YAMAÇ VE VARTOLU’YA ÇETO TUZAĞI

Celasun, Saadet’in gönderdiği genci Yamaç’ın yanına getirir. Yamaç’a Karakuzular ile ilgili herşeyi anlatır. Yamaç çocuğun durumuna çok üzülür. Onu memleketine gönderir. Ancak genç bindiği otobüsten iner. Onu bekleyen birileri vardır. Bekleyen Mahsun’dan başkası değildir. Yamaç ve Vartolu Çeto’nun tuzağına düşmüşlerdir.

Sena Akşın’ı da alarak Yamaç’ın kaldığı eve gelir. Yamaç, Akşın’a sarılır. Akşın’ın durumunu görünce gözyaşlarını zor tutar. Bu arada Cumali içeri gelir. Akşın’ı gören Cumali Akşın’a sarılır ve gözyaşlarına boğulur. Akşın yaşadıklarını ve nasıl kurtulduğunu anlatırken Saadet’ten söz etmesi Vartolu’yu çok etkiler. Akşın’a Saadet ile ilgili birşeyler sorar. Akşın’ın anlattıklarına inanmak isteyen Vartolu’yu Medet uyarır. Onun anlattıklarına çok itibar etmemesini söyler.