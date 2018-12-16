Çukur 47. yeni bölüm fragmanı: Vartolu itiraf ediyor! (Çukur 47. bölüm fragmanı izle)

Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ekrana geldi. 2. yeni fragmanda; Çeto, Koçovalılar için kendi karısını koruyamayan Çukur' nasıl koruyacak diyor. Vartolu, Yamaç'a itirafta bulunuyor. Yalan söylemenin kolay olmadığını anlatıyor. Cumali babasının eski günlerine döneceğine dair söz veriyor. Çeto ve Mahsun kahvehaneye giriyor. Sonra da aynı kahvehanede bir patlama meydana geliyor. İşte Çukur 47. yeni bölüm fragmanları...

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ÇUKUR 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 47. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 46. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali’nin Çeto’nun laboratuvarına düzenlediği baskının ardından açığa çıkacağını anlayan Vartolu arka kapıdan kaçarken Celasun ile karşı karşıya kalır. Celasun’a orada ne işi olduğunu sorunca Celasun Cumali ile geldiğini söyler. Vartolu kendisinin orada olduğunu nerden bildiğini sorunca” konuşacağız sonra” der.

ÇETO’DAN ÇOCUKLARA HEDİYE

Bu arada Metin’in evine Çukur’dan kaçırılan çocuklardan ikisinin babası Zülfü gelir. Metin’e çocuklarını kurtarmalarını eğer o kurtaramıyorsa Koçovalı abilerinin kurtarmasını söyler. Çeto, kaçırılan çocuklara sabah kahvaltı masası hazırlamıştır. Çocuklar masanın üzerindekileri görünce “bunlar bizim mi” der. Çeto hepsinin onların olduğunu söyler. Çocuklar paketleri açtığında hepsinin içinde oyuncaklar vardır.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

VARTOLU NEDEN ÇETO İLE İŞ YAPTIĞINI ANLATIYOR

Ersoy, Yamaç’a Çeto ve Karakuzular ile nasıl tanıştığını anlatır. Yamaç, Ersoy’dan Çeto ve Mahsun’u ister. Cumali ve Celasun kaldıkları yere gelir. Cumali Celasun’a geçmişte yaşanan bir olay ile ilgili bir anısını anlatırken Kemal çıkagelir. Vartolu ve Celasun Cumali Kemal’in yanına gittikten sonra konuşmaya başlarlar. Celasun onu nasıl bulduğunu anlatır. Vartolu da neden Çeto ile beraber iş yaptığını anlatır. Celasun’a bir oğlu olduğunu söyler.

YAMAÇ FİKRET’İ MERAK EDİYOR

Cumali Zülfü ile yüzleşir. Cumali’ye “Çukur'u alamayacaksanız girmeyin!” der. Cumali hepsini kurtaracaklarını söyler. Yamaç Sena’yı arar. Sena evdeki bazı tamir işleri için Fikret’ten yardım aldıklarını söyleyince Yamaç Fikret’in çaktırmadan bir fotoğrafını çekip telefonla göndermesini ister. Sena bunu kabul etmez. Fikret, Mahsun’un ta kendisidir. Mahsun, Sena’nın telefonla konuştuklarını duymuştur. Sena’nın yanına gelir. Sena ile konuşurlar. Bu sırada içerde Akşın’ı gören Mahsun onun kim olduğunu sorar.

YAMAÇ ÇOCUKLARIN KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENİYOR

Yamaç eve gelir. Cumali onu kapıda karşılar. Yamaç’a Çukur’un çocuklarını aldıklarını söyler. Yamaç Ersoy’u arayarak çocukların alındığından haberi olup olmadığını sorar. Ersoy, “Bende 138 IQ var. Haberim olsa haber vermez miydim” deyince Yamaç önce çocukları kurtaracaklarını ondan önce başka bir plan olmayacağını söyler.

YAMAÇ’IN ÇOCUKLARI KURTARMA PLANI

Yamaç evde Cumali, Vartolu ve diğerlerine çocukları kurtarmak için neler yapacaklarını anlatır. Plan Karakuzuları ve çocukların bulunduğu evi uzaktan izlemektir. Kaçırılan çocukların ailelerinin evin girişinde Karakuzular tarafından zorla uzaklaştırlması Yamaç’ın içini acıtmıştır. Kemal ve Metin’in çocukların videolarını Yamaç ve Cumali’ye göstermesi üzerine sabırlar taşmıştır. Harekete geçme zamanı gelmiştir.

YAMAÇ’A BÜYÜK ŞOK!

Çocukları otobüsle götürdükleri sırada Yamaç ve Cumali Karakuzulara saldırır. Otobüsteki çocukları kurtarmak için içeri girdiklerinde çocuklar onlarla gelmeyeceklerini söyler. Cumali ve Yamaç şok olmuştur. Yamaç çocukların bu tavrının başka bir nedenden olduğunu anlamıştır. Çocukları otobüste bırakıp giderler.