Çukur 48. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur’da hesaplaşma vakti

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ÇUKUR 48. YENİ FRAGMANI



ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 47. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Vartolu ve Cumali Çeto ve Mahsun ile birlikte otobüsle getirdikleri Çukur’un çocuklarını ailelerine teslim ettiği anı seyretmektedir. Aileler çocuklarına kavuştukları için çok sevinçlidir. Ancak yine de çocukların aklı Karakuzularda kalmıştır. Çocuklar aileleri ile birlikte ayrıldıktan sonra operasyon başlar. Karakuzulara saldıran Koçovalılar Çeto ve Mahsun dahil hepsini öldürürken, Cumali’nin de içinde bulunduğu birçok kişiyi de kaybetmişlerdir. Ancak bu yaşananlar Vartolu’nun gördüğü bir rüyadan başkası değildir. Vartolu uyanınca Cumali rüya gördüğünü sabaha daha vakit olduğunu söyler ve uyumaya devam etmesini ister.

İDRİS VE EMMİ ESKİ GÜNLERE DÖNÜYOR

Bu sırada Yamaç kapıyı çalar. Kapının kilidini açan Cumali’ye neler olduğunu sorar. Cumali bunu neden yaptığını anlatır. Cumali’nin amacı yarınki operasyondan sonra Çukur’u İdris Koçovalı’ya teslim etmektir. Ancak Yamaç, babalarının Çukur ile ilgili konuşmalarını Cumali’ye hatırlatır. İdris Koçovalı, Emmi’nin yanına gelir. Emmi buralardan gideceğini söylerken İdris onun alınganlık yaptığını söyleyerek gitmesine engel olmaya çalışır ama Emmi’nin sözleri çok ağır gelmiştir. O sırada kapıyı çalan Selim, kurtardıkları kız ile annesinin öldürüldüğünü haber verir. Emmi yıkılmıştır. İdris doğruca kendi evine gider ve Sultan’a onu beklememesini söyleyerek Emmi’nin evine döner. Emmi ile birlikte bu işi yapanları bulmak için harekete geçerler.

İDRİS’TEN ÖLDÜRESİYE DAYAK

Eve dönen Selim ise annesinin son halini görünce mutluluktan gözyaşları döker. Yamaç, Vartolu’nun yanına geldiğinde Cumali’nin. davranışları ile ilgili sözlerinde haklı olduğunu söyleyince ona söylemesi gereken bir şeyler olup olmadığını sorar. Ancak bu sırada içeri gelen Medet onlara kahve yaptığını söyler. Yaptığı kahvelerde bir problem vardır. Bu arada İdris, kurtardıkları anne ve kızını öldüren Kayhan denen kişiyi bulur. İdris Kayhan’ı o insanları neden öldürdüğünü sorar ve ardından öldüresiye döver.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇETO VE MAHSUN UCUZ KURTULUYOR

Karakuzuların Çukur’un çocuklarını teslim etme vakti gelmiştir. Çeto ve Mahsun İdris Koçovalı’nın kahvehanesinde onları teslim etmeden Karakuzu yüzüklerinde hediye eder. Bu sırada dışarıda Yamaç, Cumali ve Vartolu tetikte beklemektedir. Ailelere çocukları teslim edilmeye başlanır. Son çocuklarda teslim edildikten sonra operasyon için sinyal çakılır. Bu sırada kahvede doğalgaz kaçağı vardır ve ardından büyük bir patlama olur. Herkes için büyük bir şok yaşanırken Vartolu durumdan memnundur ve “Aferin sana Medet” der. Çeto ve Mahsun ucuz kurtulmuştur. Çeto bunu yapanların kim olduğunu Hamdi’ye sorar. Mahsun olayı araştırıp bulacaklarını söyler.

CUMALİ VARTOLU’YU KONUŞTURMA DERDİNDE

Yaşanan son olaydan sonra Çeto Vartolu’yu arayarak hemen yanına gelmesini ister. Bu arada Yamaç yaşananlara bir anlama vermeye çalışırken, Cumali ortadan kaybolan Vartolu’yu bulup konuşturmak için ısrarcıdır. Ancak Yamaç, Vartolu işinin kendisinde olduğunu Cumali’nin Veysel ile ilgilenmesini ister. Yamaç, Vartolu’yu evde bulabileceğini düşünerek eve gelir ama karşısında Aliço’yu bulur. Aliço’ya Vartolu’yu sorar.