Çukur 49. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Mahsun’u şüphe bulutları sarıyor! (Çukur 48. son bölüm izle)

Çukur 48. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 15. bölümünde; Çukur'da yeni hesaplaşmanın silah sesleri duyulmaya başlıyor. Cumali ve Selim'in buluşması duygu dolu anların yaşanmasına sebep olurken, Yamaç, Saadet ve bebeğini kurtarmak için kardeşi Salih'e destek oluyor. Karakuzular yaşanan ağır kayıplardan sonra zor duruma düşüyor. Peki Çukur'un 48. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 49. bölüm fragmanı geldi mi?

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Çukur 48. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 15. bölümde; Vartolu, Medet, Selim ve Celasun'la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Cumali ve Selim yıllar sonra bir araya geliyor. Cumali Selim’e çok öfkelidir ve onu öldüresiye döverken araya Yamaç giriyor. Mahsun, Ersoy’un söyledikleri üzerine Çeto’dan şüphelenmeye başlıyor. Peki Çukur 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 49. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 48. BÖLÜM ÖZETİ…

Selim kızı Karaca’nın sözlerinden çok etkilenmiştir. Kararını vermiştir. Bunun için Cumali ve Yamaç’ın kaldıkları eve gider. Kapıyı çalmadan önce kapının önüne bir süt şişesi koyar. Cumali kapıyı açar ancak ortalarda kimseler yoktur. Yerdeki süt şişesinin farkına varırı ve o anda herseyini anlar. Selim karşısında durmaktadır. Birbirlerine sarılırlar. Ona “Hoşgeldin çocuk” der ve eve alır. Eve girdikleri anda Cumali, Selim’e saldırır.

“BENİM KARDEŞİM NEREDE”

Bu sırada Yamaç onlar eve girmeden önce onları görmüştür. Alel acele eve girer. Selim’i Cumali’nin elinden zor alır. Vartolu ise eve girmeye cesaret edemez. Olaylar yatıştıktan sonra Cumali Kahraman ile ilgili anılarını anlatır. Selim’e dönerek “Benim kardeşim nerede” der. Bu sırada Yamaç söze girerek kendisi için kurşun yediğini söyler ve “Abisini koruyamadı ama kardeşini korudu” der. Cumali tekrar Selim’e dönerek neden geldiğini sorunca o da “belki bir yardımım dokunur” cevabını verir. Cumali yatışmaz ve onu evden kovar.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

VARTOLU’DAN SELİM’E DESTEK

Selim evden çıktıktan sonra Vartolu yanına gelir. Selim’e halini hatrını sorar. Cumali’nin onu bir gün affedeceğini çünkü onun öz kardeşini olduğunu söyleyerek moral vermeye çalışır ve ardından birbirlerine sarılırlar. Selim gittikten sonra Medet Vartolu’nun yanına gelir. Vartolu’ya içeriye girmemesini söyler. Bu sırada Çeto yeni gelen Karakuzulara Ersoy’un öldüğünü söyleyerek Koçovalıların onu öldürdüğünü anlatır.

MAHSUN’UN İÇİNDE ŞÜPHE BULUTLARI DOLAŞIYOR

Ancak durum çok farklıdır. Son olaydan sonra Ersoy’un hain olduğunu anlayınca Mahsun ile birlikte Çeto onu boş bir binada ayaklarından asarak işkence ederler. Mahsun tam silahını çıkarıp öldürecekken Ersoy, Karakuzular ile ilgili konuşacağı sırada Çeto onu öldürür. Ancak Mahsun’un kafasında Çeto ile ilgili soru işaretleri belirmiştir. Ersoy’un söylediklerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek üzere morga gider. Ancak Çeto, Mahsun’un bunu yapacağından emin olduğu için tedbirini almıştır. Lal morgda bütün cesetlerin yerini değiştirmiştir.

SENA MAHSUN’UN YARDIMINA KOŞUYOR

Veysel son baskından sonra Karakuzuların eline geçmiştir. Evde ona işkence ederler. Çeto, ona kim olduğunu neden malına çökmek istediğini sorar. Veysel konuşmaz. Çeto adamlarına onu öldürmeleri talimatını verir. Ardından Vartolu’yu arayan Çeto, onu özlediğini söyleyerek gelmesini ister. Vartolu geleceğini söyler. Mahsun ve Sena kapıda karşılaşır. Sena ona Fikret diyerek seslenir. Mahsun birden bire geçmişte yaşadığı bir anı hatırlayarak kriz geçirir. Sena ona yardım eder. Mahsun düzeldikten sonra Sena’ya geçmişte yaşadığı olayı anlatır.