Çukur 50. bölümde tansiyon yükseldi! Cumali ve Vartolu arasında iktidar savaşı… Çukur 51. bölümden ilk sahne / fragman geldi!

Çukur 50. bölüm heyecan yarattı ve Çukur 51. bölüm merakla beklenmeye başladı. Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Karakuzular’ın mahalledeki hakimiyeti artık kalmamış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki mücadele yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Meke ve Ferhat arasındaki savaş, Çukur’un toparlanmadan tekrar kaybedilmesine yol açarken yaşananlara tanık olan Vartolu, duruma müdahale etmeye çalıştı.

Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde önemli olaylar yaşandı. Çukur'da bir iktidar kurmaya çalışan Vartolu, Cumali'den de yardım istedi. Ancak ikilinin arasındaki husumet, iktidar savaşını başlattı. Bölümün finalinde iki tarafı karşı karşıya getiren Cumali ve Vartolu'nun bu barış arzusu, duyulan silah sesiyle bölündü. Ekran başındakileri heyecanlandıran bu dakikalar “Vurulan oldu mu?”, “Kim vuruldu?” sorularını akıllara getirdi.

CUMALİ VE VARTOLU ÇUKUR’UN ÇOCUKLARIYLA BULUŞUYOR

Cumali ve Vartolu'nun, Çukur'un çocuklarıyla buluştuğu final sahnesi heyecanlandırdı.

Yamaç'ın gözlerini açtığı an Koçovalı Ailesi'ni sevindirirken, Sultan'ın Meliha'yı İdris'le beraber hastanede gördüğü an, bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Yamaç'ın uyanmasıyla onu kimin vurduğunun peşine düşen Selim, herkesten şüphelenirken Sena'yla yüzleştiği dakikalar ise gerilimi artırdı. Sena, komşusu Fikret sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenmesiyle şoke oldu.

Sena'nın Mahsun'la ilgili gerçeği öğrendiği an:

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Sena'nın evinde kar küresiyle oynayan Mahsun'un arkasında Sena'nın silahla belirmesi merak uyandırdı. Selim'e, Mahsun'a gerçeği bildiğini belli etmemeye söz veren Sena'nın hamlesi büyük bir heyecanla beklenecek.

ÇUKUR 51. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

‘Çukur', yeni bölümüyle 4 Şubat Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.