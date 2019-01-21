Mahsun ve Çeto intikam peşinde! Çukur 50. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! (Çukur 49.son bölüm izle)

Çukur 49. son bölümü ile Show TV'de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 16. bölümde; Yamaç'ın vurulması Çukur'da dengeleri değiştiriyor. İdris Koçovalı bir oğlunu daha kaybetme endişesi taşırken, Cumali annesi Sultan'a, Yamaç'ın intikamını alacağına dair söz veriyor. Vartolu ve Cumali arasındaki husumet en üst seviyeye taşınırken kozlar paylaşılıyor. Çukur 50. yeni bölümden önizleme geldi. İşte Çukur son bölüm izleme linki...

Çukur 49. son bölümü ile ekrana geldi ve dizinin yeni bölümünden gelecek ipuçları için fragman geldi mi sorusunun yanıtı aranıyor. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 16. bölümünde; Mahalleye dönen Cumali ve Emmi hiç ummadıkları bir Çukur ile karşılaşıyor. Çeto ve Mahsun intikam için ortalığı savaş alanına çeviriyor. Vartolu’nun Çeto’ya “buraya kadarmış aslan parçası” sözleri ile ateşlenen silahlar heyecanı yükseltiyor. Peki Çukur’un 49. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 50. bölüm yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 49. BÖLÜM ÖZETİ…

Yamaç, vurulduktan sonra son bir çabayla kendisini toparlamaya çalışır ama ayağa kalmaya çalışırken yuvarlanarak dere yatağına yuvarlanır. Bu sırada Selim Yamaç’ı bulmaya çalışmaktadır. Ormanlık alanda Yamaç’ın arabasını farkeder. Arabasından iner ve Yamaç’a seslenir. Yamaç Selim’in sesini duymuştur ancak sesi cılız çıkar. Yerde kan izlerini farkeder. Can havliyle dere yatağına doğru koşar. Yerde kardeşini görür. Yamaç bilinçsiz bir şekilde yerde yatmaktadır. Selim çılgınca Yamaç’ın adını haykırır.

“YAMAÇ’IMI VURMUŞLAR”

Selim, Yamaç’ı sırtlayarak arabaya taşır. Taşırken de ondan dayanmasını ister. Aynı anda Cumali ve Vartolu mezarlıkta kozlarını paylaşmaktadır. Bıçaklar çekilmiş şekilde kavga etmektedirler. Tam o sırada İdris Koçovalı yanlarına gelir. Onlara “Kavganız bittiyse gidin kardeşinizin yanında durun. Yamaç’ımı vurmuşlar” der. Vartolu elini yerde yatan Cumali’ye uzatır ve onu yerden kaldırır. İkisi birden Yamaç’ın yanına hastaneye giderler.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

CUMALİ SULTAN’A SÖZ VERİYOR

Hastanede Sultan Ana, bir başka hasta yakını ile konuşmaktadır. Sultan’ın Yamaç ile ilgili anlattıklarına Sena kulak misfiri olur. Yamaç ile ilgii pişmanlık sözleri üzerine gözyaşı döken Sultan’ı teselli etmeye çalışır. Bu sırada Cumali ve Vartolu hastaneye gelmiştir. Cumali’yi görünce onun yanına koşar ve boynuna sarılır. Cumali annesinin gözyaşlarına dayanamaz ve ona Yamaç’ı kimin vurduğunu bulacağını ve onun intikamını alacağı sözünü verir.

CUMALİ SELİM’DEN HESAP SORUYOR

Kemal ve Metin hastaneye gelir. Kemal Sena’yı görünce Yamaç’ın nasıl olduğunu sorar. Sena bilmediğini söyleyince bu kez Kemal Yamaç’ı kimin bulduğunu sorar. Sena yerde perişan halde oturan Selim’i gösterir. Sabah mezarlıkta İdris’in yanına gelen Metin’e “Kötü bir haber vermeye gelmedin değil mi” der. Bu sırada Cumali Selim’in yanına giderek Yamaç’ın nerye gittiğini nerden bildiğini sorar. Selim’in anlattıklarına inanmaz ve aynı soruyu tekrar sorar. Selim çileden çıkar.

VARTOLU’DAN CUMALİ’YE TEKLİF

Vartolu, Cumali’ye Selim ile birlikte Mahsun ve Çetonun peşine düşeceklerini onun da Emmi ile birlikte mahalleye gitmelerini teklif eder. Cumali razı gelmese de Emmi Vartolu’nun doğru söylediğini söyler.