Çukur 54. bölüm fragmanında şaşırtan küfürler! Çukur 2. sezon 20. bölüm izle… İşte Çukur fragmanı!

Çukur'da son bölüm heyecan yaratırken Çukur izleyicileri Çukur'un 54. bölüm fragmanını araştırıyor. Çukur 53. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 20. bölümünde; Aliço, İdris’i Çukur’a dönmeye ikna ediyor. Uzun zaman sonra takım elbisesini giyen İdris’i Çukur tekrar bağrına basıyor. Koçovalılar hakimiyeti tekrar ellerine almak için harekete geçiyor. Vartolu ve Cumali’nin kurtardığı Yücel, Koçovalıların elindeki en büyük koz oluyor...

Çukur dizisi 54. yeni bölümü için ön izleme yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında küfür ağırlıklı bir diyaloga yer verildi. Çukur 53 bölümde ise; Aliço'nun “Aile neredeyse, ev orasıdır!” sözleri İdris’i çok etkiliyor ve Çukur'a geri dönüyor. İdris bütün Koçovalı erkekelrine de ilk emrini veriyor. Koçovalıların elinde bulunan Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleri Karakuzular’a olan intikam fitilini ateşliyor.

ÇUKUR 53. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliço, İdris'i Çukur'a dönmeye ikna ediyor. Uzun zaman sonra takım elbisesini giyen İdris'i Çukur tekrar bağrına basıyor. Koçovalılar hakimiyeti tekrar ellerine almak için harekete geçiyor. Vartolu ve Cumali'nin kurtardığı Yücel, Koçovalıların elindeki en büyük koz oluyor. Çeto'nun geçmişi ile ilgili bazı sırlar onu zor duruma sokuyor. Koçovalılar ve Karkuzuların kapışması heyecanı doruklara çıkarıyor.

İDRİS MAHALLEYE DÖNÜYOR

Sabah olduğunda Aliço uyanır. Uyandığı anda İdris'i arar gözleri. İdris ise banyoda traş olmaktadır. Ardından takımlarını giyer. Aliço ve İdris mahalleye döner. İdris'i Çukur'da görenler ona sevgi gösterilerinde bulunur ve elini öpüp alkışlar. İdris de Aliço'ya dönüp, “Ne diyorsun Aliço, oldu mu?” diye sorar. Aliço çok sevinir ve “Oldu amca” der. Bu sırada kahvede oturan Yamaç ve diğerleri, çocukların “İdris Baba Çukur'a döndü” sesleriyle birlikte onu karşılamak için dışarı çıkarlar.

İdris, Sultan'ın Çukur'a dönmesinden sonra yalnız kaldığı evde yemek hazırlıyor. Bu sırada kapı çalar. Kapıyı açtığında karşısında Aliço'yu bulur. Aliço, İdris'e ona bir söz verdiğini söyler. Aynı dakikalarda Çeto ve Karakuzular Çukur'dadır. Yamaç ve Çeto'ya “Hazırlanın çok eğleneceğiz. Çukur'a hoş geldiniz” diyor.

ALİÇO GEÇMİŞİ HATIRLIYOR

Aliço, İdris'e “Aile neredeyse, ev orasıdır!” sözünü hatırlatıyor. İdris'in “benim evim artık burası” dediğinde ısrarla geri dönmesini istiyor. Aliço bu sırada İdris ile tanıştığı günü, İdris'in onu Çukur'a davet etmesini ve daha birçok şeyi hatır. Hatırladığı bir şey daha vardır: Ona verdiği söz…