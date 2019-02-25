Selim Yamaç’tan ne saklıyor? Çukur 55. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! (Çukur 2. sezon 21. bölüm izle)

Çukur 54. son bölümü ile Show TV'de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 21. bölümde; Mahsun Vartolu'yu Saadet ile tehdit ediyor. Saadet ise karşısında Veysel'i görünce çok korkuyor. Yamaç, Çeto'nun kimsenin bilmediği sırrını öğreniyor. Uluç'un mekanını basan Mahsun ve adamları Uluç'u dövüyor ve ardından onu kızla tehdit ediyor. Babasının yediği dayağı bir türlü içine sindiremeyen Damla babasına bunu yapanlara küfürler savuruyor. Çeto, Mahsun'a Vartolu ile ilgili bir sürprizi olduğunu söylüyor. Çukur 55. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur son bölüm izleme linki...

ÇUKUR 55. YENİ FRAGMAN/ÖNİZLEME

Çukur 54. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 21. bölümünde; Mahsun, Sultan Ana, Çukur’un kadınları ile birlikte aşevini yeniden açıyor. Sultan, kapıdan “Oooo Sultan Hanım şükür kavuşturana” diyerek içeri giren Mahsun’a “Yalnız Çukur'un insanı gelmez buraya. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan…” diyor. Bu sözler Mahsun’u çıldırtırken Sultan Mahsun’un yüzünü okşayarak ona bir darbe daha vuruyor. Vartolu mahallenin gençlerinden Mahsun’un aşevine gittiğini ve Sultan’ın da orada olduğunu öğreniyor. Peki Çukur’un 54. son bölümünde başka neler yaşandı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 54. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Cumali ve Vartolu, Şenol’dan sipariş ettiği silahları bekliyor. Silahların yüklü olduğu Tırlar gecikmiştir. Yamaç silahları getiren Tırlardan birinin şoförünü arar. Çalan telefon çok yakınlarında bir yerlerdedir. Yamaç telefonu kapattıktan sonra telefonu çalar. Arayan Mahsun’dur. Koçovalılar’ın silahlarını Karakuzular ele geçirmiştir.

ÇETO’NUN MAHSUN’DAN SAKLADIĞI SIR

Mahsun Uluç’un mekanı basar. Uluç’un adamlarını öldürürler. Uluç içeri girdiğinde Mahsun’a neler olduğunu sorar. Mahsun ve Karakuzular Uluç’u döver, ardındanda Uluç’u kızı ile tehdit ederek yaptığı işlerden mutlaka haberi olması gerektiğini söyler. Bu arada Yücel, Yamaç’a Mahsun ve Çeto arasındaki ilişkiden bahsederek, Çeto’nun Mahsunun bile bilmediği bir sırrından bahseder. Yamaç’a Mahsun’un zaaflarından ve Karakuzular’ın adam bulma yöntemlerinden bahseder.

KOÇOVALILAR’IN SİLAHLARI KARAKUZULAR’DA

Mahsun telefonu kapattıktan sonra hurda toplayan çocuklardan biri gelir ve ona hurdalığın basıldığını ve akülerin çalındığını haber verir. Yamaç “patladık” diyerek silahların gelmeyeceğini diğerlerine ima eder. Ertesi sabah Yamaç, Yücel’in kaldığı eve gider. Yücel’i karga tulumba balkondan aşağıya sarkıtır. Yücel olan biteni anlamaya çalışırken, Yamaç silahların gittiğini söyler. Yücel’den şüphelenmiştir ancak “Beni öldürmek isteyenlere neden yardım edeyim” diyerek bu işte suçu olmadığını söyler.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

“VARTOLU ÖLECEK”

İdris, Emmi ve Cumali ile birlikte Uluç’un mekanına gelir. Yerde kanlar içinde buldukları Uluç’a neler olduğunu sorar. Uluç, kızı için endişelenir ve onun durumunu öğrenmesini ister. Bu arada Mahsun eve döndüğünde Çeto’yu tamamen iyileşmiş bir şekilde oyun oynarken bulur. Çeto’ya neler olduğunu sorar. Çeto ona Vartolu ile ilgili bir sürprizi olduğunu söyler ve Vartolu ölecek” der. Mahsun iyice meraklanır. Çeto’da ona Vartolu’yu öldürmesi için Baykal’a gittiğini anlatır.