Çukur 55. yeni bölüm fragmanı: Mahsun’u yıkan sır? (Çukur 2.Sezon 22.Bölüm fragman izle)

Çukur 55. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Medet'in vurulması Vartolu'yu perişan ediyor. İntikam almak için harekete geçen Vartolu, Karakuzuların laboratuvarını ateşe veriyor. Mahsun, Yamaç'ın ona verdiği dosyayı okuduğunda hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor ve Çeto ile karşı karşıya geliyor. İşte Çukur 2.Sezon 22.Bölüm fragmanları...

ÇUKUR 55. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 54. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Cumali ve Vartolu, Şenol’dan sipariş ettiği silahları bekliyor. Silahların yüklü olduğu Tırlar gecikmiştir. Yamaç silahları getiren Tırlardan birinin şoförünü arar. Çalan telefon çok yakınlarında bir yerlerdedir. Yamaç telefonu kapattıktan sonra telefonu çalar. Arayan Mahsun’dur. Koçovalılar’ın silahlarını Karakuzular ele geçirmiştir.

KOÇOVALILAR’IN SİLAHLARI KARAKUZULAR’DA

Mahsun telefonu kapattıktan sonra hurda toplayan çocuklardan biri gelir ve ona hurdalığın basıldığını ve akülerin çalındığını haber verir. Yamaç “patladık” diyerek silahların gelmeyeceğini diğerlerine ima eder. Ertesi sabah Yamaç, Yücel’in kaldığı eve gider. Yücel’i karga tulumba balkondan aşağıya sarkıtır. Yücel olan biteni anlamaya çalışırken, Yamaç silahların gittiğini söyler. Yücel’den şüphelenmiştir ancak “Beni öldürmek isteyenlere neden yardım edeyim” diyerek bu işte suçu olmadığını söyler.

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ÇETO’NUN MAHSUN’DAN SAKLADIĞI SIR

Mahsun Uluç’un mekanı basar. Uluç’un adamlarını öldürürler. Uluç içeri girdiğinde Mahsun’a neler olduğunu sorar. Mahsun ve Karakuzular Uluç’u döver, ardındanda Uluç’u kızı ile tehdit ederek yaptığı işlerden mutlaka haberi olması gerektiğini söyler. Bu arada Yücel, Yamaç’a Mahsun ve Çeto arasındaki ilişkiden bahsederek, Çeto’nun Mahsun’un bile bilmediği bir sırrından bahseder. Yamaç’a Mahsun’un zaaflarından ve Karakuzular’ın adam bulma yöntemlerinden bahseder.