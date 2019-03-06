Çukur 56. yeni bölüm fragman/önizleme: Cumali evlenmeye karar veriyor

Çukur 55. son bölümü ile Show TV'de seyirci karşısına çıktı. Çeto, gerçekleri öğrenen ve hayal kırıklığına uğrayan Mahsun’un, “Ben sana şu an inanabilmeyi senden daha fazla istiyorum. Bunu bize nasıl yaptın!” sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Çukur 2. yeni sezon 22. bölümde; Medet, Çeto'yu gafil avlıyor. Çeto'ya, “Şehadet getireceksen tam sırası Çeto!” diyor. Cumali ve Yıldız arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Medet'in vurulmasının ardından Vartolu çıldırıyor ve Karakuzuların laboratuvarını ateşe veriyor. İşte Çukur son bölüm izleme linki...

Çukur 56. yeni bölüm fragmanı | önizleme yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm önizlemesinde Cumali Koçavalı, Yamaç'a sürpriz kararını açıklayarak, evleneceğini söylüyor. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 22. bölümünde ise; Çeto'nun Vartolu'yu ortadan kaldırmak için yaptığı hamlenin sonucu merakla beklenirken, Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede ateşlenen bir silahın sesi her iki tarafı etkiliyor. Mahsun, Çeto ile ilgili büyük sırrın olduğu dosyayı Yamaç'tan aldıktan sonra büyük şok yaşıyor ve dosyadakilerin doğruluğunu gizlice araştırıyor. Koçovalılar'ın hedefinde yeni isimler yer alırken Çukur sokaklarında ve dışında hareketli ve heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki Çukur'un 55. son bölümünde başka neler yaşandı?



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 55. BÖLÜM ÖZETİ…

Çeto, Vartolu'yu uzağa düşürdüğünü zannederken Yamaç ve diğerlerinin birden bire ortaya çıkması ile büyük şok yaşar. Çatışma devam ederken dürbünlü tüfeği ile kimliği belirsiz kişi Çeto'yu hedef alır. Bu sırada Çeto'nun arkasında Medet belirir. Medet silahını Çeto'nun kafasına doğru tutarak, éŞehadet getireceksen tam sırası Çeto” der. Bu sırada çatışma biter ardından bir silah sesi yükselir.

YAMAÇ ÇETO'NUN ZAAFINI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Çeto Mahsun'un kardeşleri ile ilgili sözlerinden rahatsızlık duyar. Mahsun'a “bir şey mi var” dediğinde Mahsun “Bilmiyorum Çeto vallahi bilmiyorum” der ve ardından işim var diyerek yanından ayrılır. Yamaç, Selim ve Cumali Yücel ile birlikte bir kafeye giderler. Yücel'e “Çeto'nun bir zaafı olup olmadığını sorarlar. Yücel Çeto'nun bünyesinin çok zayıf olduğunu ve geçmişte tanık olduğu bazı olaylardan bahsederek.

MEDET VURULUYOR

Vartolu “aferin Medet” der ama, Yamaç sesin normal bir silahtan çıkmadığını Vartolu'ya söyler. Vartolu koşarak Medet'in yanına gider. Medet yerde kanlar içinde yatmaktadır. Medet'i acele ile hastaneye götürürler. Bu sırada Mahsun, Yamaç'ın kendisine verdiği dosyayı inceler. Dosyada gördüklerine inanamaz. Çeto'nun yanına giden Mahsun neler olduğunu sorar. Çeto bütün çocukların hepsinin öldüğünü söyler.

MAHSUN İZ SÜRÜYOR

Mahsun elinde dosya ile birlikte Karakuzuların okutup doktor yaptığı birinin yanına giderek olanları sorar. Doktora bağırıp çağırarak dosyayı önüne fırlatıp neler olduğunu anlatmasını ister. Doktor dosyadakilerin rutin işler olduğunu organ işleri gibi şeylerin olmadığını söyler ardından da çekmecesinden başka dosyalar çıkararak Mahsun'a göstererek aynılarının kendisinde olduğunu söyleyerek endişe etmemesini ister.

SALİH LABORATUVARI ATEŞE VERİYOR

Salih elinde bir bidon benzinle Karakuzuların laboratuarına baskın yapar. Medet hastanededir ve durumu kritiktir. Salih bidondaki bütün benzini etrafa döker. İşi bittikten sonra çakmağı çakar ve laboratuvar ateş alır. laboratuvarın yandığı haberini alan Çeto ve Mahsun harekete geçer. Olay yerine geldiklerinde Mahsun içeridekileri kurtarmak için içeri girer.

“BENİM YÜZÜMDEN KARDEŞİM ÖLÜYOR”

Hastaneye geri dönen Salih'in yanına İdris gelir. İdris'e “kardeşim ölüyor. Hepsi benim yüzümden” der. İdris Salih'i alıp hava almak için dışarı çıkarır. Bu sırada Yamaç, Selim ve Cumali olan biten hakkıda aralarında konuşurlar. Yamaç Salih'in neden hedef seçildiği ile ilgili bir şeyler bulmaya çalışmaktadır.

SALİH: ESKİ HALLERİMİ ÖZLEDİM

İdris Salih'e destek olmaya çalışır. Salih Medet ile ilgili anılarından bahsederek Medet'i nasıl bulduğunu anlatır. Salih, eski hallerini özlediğini söyler. İdris'e kendi düzenini kurmak istediğini söyleyerek “ailemi korumak zorundayım” der. İdris'in elini öper ve olur alır.