Çukur 57. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı! (Çukur 2. yeni sezon 23. bölüm izle)

Çukur 56. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 23. bölümünde; Çeto en yakını olan Mahsun ile yollarını ayırmasından sonra tek başına kalıyor. Cumali, Çeto'nun bu durumundan faydalanmak ve Karakuzulara son bir darbe vurmak için plan yapıyor. Meke'nin elde ettiği önemli bir sır Çeto'yu zor durumda bırakıyor. Çukur'da uzun zaman sonra düğün var. Düğünde yaşanacaklar gerilimi ve merakı en üst seviyeye taşıyacak. Peki Çukur'un 56. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 57. bölüm fragman/ilk sahne yayınlandı.

Çukur 56. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 23. bölümde; Cumali, Yıldız’a evlenme teklif ettikten sonra mutluluğunu Yamaç ile paylaşıyor. Bu sırada onları dinleyen Sultan Ana’dan habersizdirler. Çukur’da düğün için davullar ve zurnalar eşliliğinde kutlamar yapılıyor. Cumali’nin Çeto’nun geçmişi ile ilgili sözleri Karakuzular arasında şok etkisi yaratırken, Çeto Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçiyor. Sena Mahsun’un geçmişi ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için bir kez daha onunla karşı karşıya geliyor. İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 57. YENİ FRAGMAN/ÖNİZLEME YAYINLANDI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 56. BÖLÜM ÖZETİ…

Cumali, Yıldız’ın çalıştığı pavyonda ona evlenme teklif ediyor. Yıldız duyduklarına inanamazken yüzünde mutluluk tebessümleri oluşuyor. Mahsun Çeto’nun ondan gizlediği gerçekleri öğrenmek için Çeto’nun işbirlikçisi doktoru ağzı ve elleri bağlı bir şekilde karşısına çıkarıyor. Doktorun arkasında Mahsun’u gören Çeto şok geçiriyor. Mahsun “Allah belanı versin Çeto” diyerek çekip gidiyor.

ÇETO MAHSUN’A YALVARIYOR

Mahsun’un arkasından gelen Çeto ona kendisini dinlemesi için yalvarıyor. Bu sırada Kemal, “geliyorlar” diyerek kahvedekiler haber veriyor. Yamaç, Selim, Salih, Celasun, Metin ve Kemal kahveden çıkardıkları sandalyeleri Meke’nin dükkanının üzerindeki terasa yerleştiriyorlar. Salih’in getirdiği çekirdekleri de paylaşıp Mahsun ve Çeto’nun gelmesini bekliyorlar.

MAHSUN: BUNU BANA NASIL YAPTIN?

Çeto’nun Mahsun’na, “bana inanmak zorundasın” sözleri üzerine Mahsun “Hayatım boyunca ben başkasına inanmadım ki Çeto” diyerek gözyaşları ve öfke ile yaşadıklarını onun yüzüne haykırır. Ardından da “Bunu bize nasıl yaptın, bunu bana nasıl yaptın. Bundan sonra ben yokum Çeto” der. Bu sırada terasta onları seyreden Yamaç ve diğerleri “Bravo” diyerek onları alkışlar. Mahsun ve Çeto neye uğradıklarını şaşırırlar. Mahsun öfe içersinde Çeto’nun yanından ayrılır.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

CUMALİ YAMAÇ’A EVLENECEĞİNİ AÇIKLIYOR

Sabah eve gelen Cumali’nin yüzünde güller açmaktadır. Yamaç Cumali’nin bu tavırlarına şaşırmıştır ona ne olduğunu sorar. Cumali de “esas soru şu; bu geceden sonra ne olacak?” diye cevap verir. İyice meraklanan Yamaç ne olacağını sorduğunda ise Cumali, “Cumali Koçovalı evli bir adam olacak” dediğinde Yamaç duyduklarına inanamaz. Yamaç “evlenecek biri var mı?” diye sorunca Cumali Yıldız’ı açıklıyor. Yamaç çok sevindim diyerek abisine sarılır.

SULTAN’DAN YILDIZ’A GÖZDAĞI

Bu sırada Sultan Ana onları kapı arkasında dinlemektedir. Sultan Cumali’ni Yıldız ile evlenmesine razı değildir. Soluğu Yıldız’ın evinde alır ve ona “Zamanı geldiğinde herkes Çukur’a borcunu öder değil mi Yıldız” diyerek Yıldız’a gözdağı verir. Yıldız gözlerinden yaşlar boşanır. Bu arada Cumali sabah eve girecekken kapıyı İdris açar. Cumali çok şaşırmıştır. İdris, Cumali’ye “Şu yaşa geldin hala bir aile kurmadın kendine. Biz karışmasak kuracağın da yok. Uluç’un kızı Damla’yı sana isteyeceğiz” der. Cumali duydukları karşısında şoke olur.

ÇETO’YU ŞOKE EDEN SÖZLER

Cumali, Çukur’un gençleri ile birlikte davullu zurnalı kutlama yapar. Çeto’nun kaldığı evin önüne gelirler. Gürültüyü duyan Çeto hışımla dışarı çıkar. Cumali Çeto’a “Çeto, duydum seni de kesmişler zamanında ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” diye bağırır. Çeto şok geçirir. Adamları ise duydukları karşısında hayretle birbirlerine bakarlar. Çeto öfkeden deliye dönmüştür. Bu sırada Selim ve Yamaç olanları izlemektedir.

ÇETO: ANLAŞMA BİTTİ

Selim, Cumali’nin sözlerinin ağırlığının farkındadır ve Yamaç’a bu işin sonu iyi gelmez” diyerek endişesini dile getirir. Yamaç da olacakların farkındadır ve Selim’e “Doğru. Ne olacaksa olsun bakalım” der. Çeto perişan haldedir. İntikamını nasıl alacağını düşünürken Cumali’nin düğün haberini alır. Hemen harekete geçer. Çeto’ya Koçovalılarla yaptıkları anlaşma hatırlatılır. Çeto “anlaşma bitti” der. Çeto Mahsun olmadan Karakuzular ile birlikte düğünü basar ve silahlar konuşmaya başlar.