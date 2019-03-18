Çukur 58. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Yamaç Baykal’ın peşinde (Çukur 2. yeni sezon 24. bölüm izle)

Çukur 57. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 24. bölümünde; Mahsun ile yolları ayrılan Çeto Koçovalılıar'dan intikamını almak için onları birbirine düşürüyor. Mahsun’un geçmişinin izini süren Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşıyor. İdris Uluç'un kızı Damla ile ilgili herkesi şaşırtan bir kararını açıklıyor. Mahsun, babası olduğunu öğrendiği kişiyle ilgili Çeto ile karşı karşıya geliyor. Peki Çukur'un 57. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 57. bölüm fragmanı geldi mi?

Çukur 57. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 24. bölümde; Çeto’nun İdris Koçovalı’ya Salih ve Celasun ile ilgili anlattıkları herkesi şoke ediyor. İdris tüm oğulları ile birlikte Çukur’u tekrar eski günlerine döndürmek için harekete geçiyor. İdris, Salih ile yaşadığı yüzleşme gözyaşlarına neden oluyor. Yamaç, Baykal’ın izini sürerken yaşanan çatışma heyacanı yükseltirken, Sena’nın Selim ile birlikte Mahsun’un geçmişi ile ilgili ulaştıkları önemli bilgi ve kişi merak ediliyor. Peki Çukur 58. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 58. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 57. BÖLÜM ÖZETİ…

Yamaç Metin’e araştırması için talimat verdiği yatla ilgili olarak, yatın Baykal’a ait olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çeto’nun Koçovalılar’ın düğününü kana bulamak isterken faka basıyor. Bidonlarda bulunan kimyasal gazın salona yayılmasının ardından Karkuzular zor durumda kalır. Mahsun baygın şekilde yerde yatan Çeto’yu görür. Mahsun “Kardeşim” diyerek atılır. Çeto’nun kendisine gelmesi için onu sarsar. Mahsun, Remzi’den yardım ister. Çeto’yu sırtlayıp dışarı çıkarırlar.

CUMALİ YILDIZ’A GİDİYOR

Uluç nikahtan sonra kızı Damla’nın üzgün halini görünce, “bakmayacak mısın yüzüme?” diye sorar. Damla da “istediğin oldu işte, mutlu musun?” cevabını verir. Uluç, “senin için kızım” dese de Damla “senin için” der ve arkasını dönüp içeri girer. Cumali, Damla’ya bu işin böyle olmasını ben istemedim diyerek bundan sonrası için olamayacağı gerçeğini açıklar. Ardından da evden ayrılır ve soluğu Yıldız’ın kapısında alır.

ULUÇ’UN İHANETİ

Yamaç, Kemal’e yatın Baykal’a ait olduğundan emin olup olmadığını sorar. Bu arada Uluç Çeto’nun da sık sık görüştüğü ve son yaşanan olayların arkasındaki gizemli kişinin arabasına biner ve onunla el sıkışarak verdiği sözü tuttuğunu söyler ve sıradaki işin ne olduğunu sorar.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

YAMAÇ BAYKAL’IN PEŞİNDE

Yamaç, Kemal ve Metin ile birlikte Baykal’ın mekanına gider. Kemal daha önce yakıp yıktıkları yerin nasıl olup eski haline geliğine hayret eder. Bu arada gizemli kişiye Yamaç ve adamlarının geldiği haber verilir. Selim, Meke ve Celasun da Baykal’ın yatının bulunduğu limana gelirler. Selim yata çıktığında Salih’i görünce çok şaşırır. Salih çok önce gelmiş ama Baykal’ı o da bulamamıştır.