Çukur 58. yeni bölüm fragmanı yayında! Çeto can yoldaşını kaybediyor! (Çukur 2. sezon 25. bölüm fragman izle)

Çukur 58. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Mahsun elinde babasının kanıyla bankta otururken arkasından gelen meçhul kişi silahını ateşliyor. Çeto gözyaşları içerisinde Mahsun'un ölümünden Koçovalılar'ı sorumlu tutuyor ve hepsinin soyunu tek tek kurutmak için yemin ediyor. İşte Çukur 2. sezon 25. bölüm fragmanları...

ÇUKUR 58. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 57. BÖLÜM ÖZETİ…

Yamaç Metin’e araştırması için talimat verdiği yatla ilgili olarak, yatın Baykal’a ait olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çeto’nun Koçovalılar’ın düğününü kana bulamak isterken faka basıyor. Bidonlarda bulunan kimyasal gazın salona yayılmasının ardından Karakuzular zor durumda kalır. Mahsun baygın şekilde yerde yatan Çeto’yu görür. Mahsun “Kardeşim” diyerek atılır. Çeto’nun kendisine gelmesi için onu sarsar. Mahsun, Remzi’den yardım ister. Çeto’yu sırtlayıp dışarı çıkarırlar.

CUMALİ YILDIZ’A GİDİYOR

Uluç nikahtan sonra kızı Damla’nın üzgün halini görünce, “bakmayacak mısın yüzüme?” diye sorar. Damla da “istediğin oldu işte, mutlu musun?” cevabını verir. Uluç, “senin için kızım” dese de Damla “senin için” der ve arkasını dönüp içeri girer. Cumali, Damla’ya bu işin böyle olmasını ben istemedim diyerek bundan sonrası için olamayacağı gerçeğini açıklar. Ardından da evden ayrılır ve soluğu Yıldız’ın kapısında alır.

ULUÇ’UN İHANETİ

Yamaç, Kemal’e yatın Baykal’a ait olduğundan emin olup olmadığını sorar. Bu arada Uluç Çeto’nun da sık sık görüştüğü ve son yaşanan olayların arkasındaki gizemli kişinin arabasına biner ve onunla el sıkışarak verdiği sözü tuttuğunu söyler ve sıradaki işin ne olduğunu sorar.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

YAMAÇ BAYKAL’IN PEŞİNDE

Yamaç, Kemal ve Metin ile birlikte Baykal’ın mekanına gider. Kemal daha önce yakıp yıktıkları yerin nasıl olup eski haline geldiğine hayret eder. Bu arada gizemli kişiye Yamaç ve adamlarının geldiği haber verilir. Selim, Meke ve Celasun da Baykal’ın yatının bulunduğu limana gelirler. Selim yata çıktığında Salih’i görünce çok şaşırır. Salih çok önce gelmiş ama Baykal’ı o da bulamamıştır.