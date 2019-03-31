Çukur 59. yeni bölüm 2. fragman: ‘Ben hayatımdaki en sevdiğim insanı kaybettim!’ (Çukur 2. yeni sezon 26. bölüm fragmanı izle)

Çukur 59. yeni bölüm 2. fragmanı seyirci karşısına geçti. Dizinin yeni fragmanında; Cumali, Sena'nın kayıp olduğunu duyuyor. Ardından Yamaç'ta telaşla ağabeyine gelip Sena'ya ne olduğunu öğrenmek istiyor. Sena'yı Mahsun götürüyor ve 'Benim artık geçmişe dair hatırlamak isteyeceğim hiçbir şey yok. Sen hariç' diyor. Yamaç adeta dağılıyor. İşte Çukur 2. yeni sezon 26. bölüm fragmanları

ÇUKUR 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 58. BÖLÜM ÖZETİ…

Sena ve Selim, Aliço'nun da yardımıyla Mahsun'un babasını bulur. Çeto, Mahsun’u kaybetmemek için Sena ve Selim’in bir oyunun olduğunu söyler. Mahsun, bunun gerçek olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının evine gider. Arabasında otururken babasının evinde Sena ve Selim’i görünce artık şüphesi kalmamıştır.

MAHSUN’UN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Sena ve Selim’in ayrılmasından sonra Mahsun babasının evine gidip kapıyı çalar. Kapıyı açan babası geldiği için çok mutlu olur. Mahsun babasını bıçaklar. Babasının “neden” sözlerine karşılık “sen iyi biliyorsun neden” der ancak bu sırada annesini gören Mahsun, Kadir’in gerçekten babası olduğunu anlar. Gözyaşları içerisinde ona yardım etmeye çalışır ancak Kadir son nefesini verir.

ÇUKUR 2. SEZON 25. BÖLÜM İZLE

Mahsun’un annesi Kadir’in öldüğünü anlayınca feryat ederek gözyaşlarına boğulur. Annesini teselli etmeye çalışsa da o gücü kendinde bulamaz. Annesini gözleri yaşlı ardında bırakarak evden ayrılır. Bu sırada meçhul kişi onu uzaktan gözler ve peşinden gider.

ÇETO’YU ŞOKE EDEN HABER

Mahsun ormanlık alanda bir banka çöker. Ellerinde babasının kanıyla. Meçhul kişi arabadan silahını alır ve Mahsun’un arkasından yaklaşır. Silahını Mahsun’a doğrultur. Bu sırada Remzi, Çeto’nun yanına gelir. Mahsun’un Kadir’i öldürdüğünü söyler. Çeto Mahsun’u sorunca Remzi onun kendisini öldürdüğünü söyler. Çeto duyduklarına inanamaz. Yere yığılır. Mahsun ölemez diyerek fenalık geçirir.

ÇETO’NUN İNTİKAM YEMİNİ

Bu sırada Çeto’nun yanından çıkan Remzi meçhul kişinin yanına giderek dediğini yaptığını söyler. Çeto’nun yanına gelen Karakuzular ne olup bittiğini anlamaya çalışırlar. Ona ne olduğunu sorunca Mahsun’un öldüğünü söyler. Koçovalılardan intikam almak için onlarla beraber yemin eder.

MELİHA İDRİS’İ ARIYOR

Oğulları ile pazara çıkan İdris’i Meliha telefonla arar. Mediha evde birilerinin olduğunu söyler. İdris, işi çıktığını söyleyerek onlardan ayrılır. Karakuzular intikam için harekete geçmiştir. İdris’in evini gözetlerler. İdris Meliha’nın yanına gelir. İdris ne olduğunu sorar. Meliha olan biteni anlatır. Meliha ile birlikte onun evine girer. Ev darmadağındır. İdris bütün odaları kontrol eder ve Meliha’ya içeri girmesini söyler.

Karakuzular herkesi göz hapsine almışlardır.