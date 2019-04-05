Çukur 60. yeni bölüm fragmanı geldi! Sena ölüyor

Çukur 60. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Selim ve Cumali Çukur'a dönüyor. İdris ikisinin yüzündeki ifadeden kötü birşeylerin olduğunu anlıyor. Cumali'ye ne olduğunu soruyor. Selim arabanın arkasındaki kapıyı açıyor ve acı gerçeğe şahit oluyor. Sena Yamaç'ın kollarında yatıyor. İdris yaşadığı acıyla yere yığılıyor. İşte Çukur 60. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 59. BÖLÜM ÖZETİ…

Koçovalılar arasındaki son büyük savaş başlamış oldu. Karakuzular tüm mekanları teker teker basarken Karakuzular ile çatışmaya giren Vartolu hemen eve gitti. Ancak evde kimseyi bulamayan Vartolu deliye döndü.

CUMALİ VE DAMLA KADINLARI KURTARIYOR

Eve gelen Yamaç, Selim ve diğerleri evde kimsenin olmadığını görünce çaresizlik içerisinde telefonlara sarılıp yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Cumali ve Damla tehlikeyi seziyor ve Koçovalı kadınlarını Uluç’un da yardımı ile güvenli bir yere götürür.

İDRİS HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRIYOR

Bu arada Meke, İdris’e; Karakuzular'ın evi bastığını ve bütün oğullarının orada olduğunu söylüyor. İdris çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünürken mahalledekilere haber verilmesini istiyor. Emmi, Meke ve diğer çocuklar Çukur’a dağılarak Koçovalılar’a yardım için çağrı yaparlar. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan Çukur halkı sokağa dökülür.

ÇETO KAÇIYOR

Çeto Karakuzular ile birlikte Koçovalılar’ın evine kurşun yağdırmaya başlarken İdris tek başına onlara meydan okur. Karakuzular ile çatışmaya giren İdris’in gücü tükenirken mahalleli imdadına yetişir. Çeto, kazanacağını zannederken şimdi zor durumdadır. Karakuzular’ı teker teker kaybeden Çeto çareyi oradan kaçmakta bulur.

MAHSUN ÇETO’YU VURUYOR

Yamaç, Cumali ve Vartolu tarafından köşeye sıkıştırılan Çeto için artık kaçınılmaz son gelmiştir. Bu sırada Mahsun çıkagelir. Silahını çeken Mahsun’un Yamaç’ı ve diğerlerini vurmasını bekleyen Çeto, en son ve en büyük darbeyi alıyor. Mahsun, silahının namlusunu Çeto’ya çeviriyor ve onu vuruyor. Çeto’nun şaşkınlık gözleri büyür ve ardından yere yığılır.

MAHSUN SENA’YI KAÇIRIYOR.

Mahsun,silahını tekrar Yamaç’a doğrultarak gerisin geri arabasına gider ve gaza basar. Ancak beklenmedik bir şey olr. Mahsun’un yanında Sena vardır. Mahsun’un tehdidine karşılık Yamaç ve Koçovalılar için kendini feda ediyor. Sena ve Mahsun Çukur’dan ayrılırlar. Mahsun Sena’ya “her şey çok güzel olacak” der.

ÇUKUR 2. SEZON 25. BÖLÜM İZLE:

Cumali, Yamaç’a “kime söz verdi bu?” diye sorar ancak cevabını Yamaç da bilmemektedir. Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki büyük savaş bitmiştir. Artık herkes yaralarını sarmanın derdine düşer. Kahveye gelen Yamaç ve diğerlerinin yüzünde haklı bir gurur ve onun mutluluğu vardır.

İDRİS’E BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

İdris ve Emmi mahallelinin sevgi gösterileri arasında kahveye doğru yürürken “Çukur evimiz İdris babamız” tezahüratları yapılır. Kahveden içeri giren İdris’in elini öperler. Oğullarına başardıklarını, “eviniz ve aileniz için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptınız. Helal olsun size” der.

POLİS ÇUKUR’DA

Çocuklarına etrafı temizlemelerini söyler ancak bu arada polis sirenleri duyulamaya başlamıştır. Cumali ve Salih’in sicil sıkıntısı olduğu için onları gönderir. Polisin gelişini haber veren mahalleli Cumali’nin kaçması için onları oyalamaya çalışır. Celasun da mahalledeki diğer çocuklarla birlikte İdris’in evinin önünde yaşanan çatışmanın izlerini yok etmek için harekete geçer.

YAMAÇ GÖZALTINA ALINIYOR

Bu arada Mahsun’un öldürdüğü Çeto’yu ne yapacaklarını Yamaç’a sorarlar. Yamaç, onu kendilerinin öldürmediğini kimsesizler mezarlığına gömmelerini söyler. Polis sonunda kahveye gelir. Polis amiri onlara yaşanan çatışmalar ve silah sesi ile ilgili hesap sorar. Selim ona yaşananları anlatmaya çalışsa da amir Yamaç ve çocukları gözaltına alır.