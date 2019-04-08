Çukur 61. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Sena Yamaç’ın gözlerinin önünde öldü! (Çukur 2. yeni sezon 27. bölüm izle)

Çukur 60. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 27. bölümünde; Mahsun'un elinde bulunan Sena'yı bulmak için Yamaç ve Selim zamanla yarışıyor. Yüzüklü'nün Sena ile karşılaşması dengeleri değiştiriyor. Uluç, Koçovalılara yeni bir oyun daha oynuyor. Yamaç Mahsun'un izini bulurken yaşanan kavga gerilimi ve heyecanı en üst seviyeye taşıyor. Mahsun ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekliyor. Peki Çukur'un 60. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 60. bölüm fragmanı geldi mi?

Çukur 60. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 27. bölümde; Yamaç sevdiği kadını bulmak için büyük çaba gösterse de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yüzüklü Sena’yı buluyor ve silahını ona doğrultuyor. Yamaç, Mahsun ile karşı karşıya geliyor. Yumruklar konuşuyor. Yüzüklü Sena’yı korkunç bir ölüme terk ederken Yamaç sevdiği kadını kurtarmak için nafile bir çaba içerisine giriyor. Peki Çukur 60. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 61. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 60. BÖLÜM ÖZETİ…

Remzi ve yanında bulunan adamı ile birlikte Meliha’nın evinin kapısını kırarak içeri girer. Meliha’ya onlarla birlikte gelmesini söyler. Selim ve Yamaç Sena’nın bulunabileceği bir yere gelirler. Yamaç yerde Sena’nın telefonunu bulur. Yamaç Yücel’i arayarak Şile taraflarında bir adres vermesini ister.

SEDAT İDRİS’E KAFA TUTUYOR

Mahsun, dışarı çıkmak için kapıya yönelir. Sena’ya seslenir. Sena “gidiyor muyuz?” diye sorar. Mahsun dışarı çıkıp geleceğini onu beklemesini söyler. Çıktıktan sonra kapıyı dışarıdan kilitler. Sena Mahsun gittikten sonra evde araştırma yapar. Bu arada Remzi Meliha’yı Baykal’ın yanına getirir. Sedat kahveye gelerek İdris ile konuşur. Yamaç’ın onları harcamayı göze aldığını söyleyerek sözlerinin arkasında duracaklarını söyler. İdris sadede gel deyince, cebinden bir kutu çıkararak masanın üzerine koyar ve “Yamaç’a söyle gelsin beni bulsun” der ve çekip gider.

MELİHA’YI ŞOKE EDEN FOTOĞRAF

İdris Sedat’ın bıraktığı kutuyu açınca değerli taşları görür. Emmi çok şaşırır. “Bunların nerden haberi oldu?” diye sorar. Damla değerli taşları depoya koyduklarını söylese de durum hiç de sandıkları gibi değildir. Baykal’ın odasında sehpanın üzerinde İdris ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını görür. Fotoğrafın onlarda ne işi olduğunu sorar. Baykal, Remzi’yi dışarı çıkarır.

YÜZÜKLÜ SENA’YA SİLAHINI DOĞRULTUYOR

Damla ve Cumali tersaneye gelirler. Değerli taşların olduğu depoyu gösterir. Deponun önünde adamlarının vurulmuş olduğunu görürler. İçeri girdiklerinde taşların yerinde olmadığını görürler. Bu arada Yamaç ve Selim Yücel’in tarif ettiği adrese varırlar. Sena hala evde araştırma yapmaktadır. Sonunda evden çıkmasına yarayacak anahtarı bulur. Selim ve Yamaç ellerinde silahla kapıya dayanırlar. Yamaç silahını kapıya çevirip ateşler. Silah sesini duyan Sena korkudan köşeye siner. Ancak gelen Yüzüklüdür. Silahını Sena’ya çevirir. Yamaç ve Selim ise evde kimseyi bulamazlar.

ÇUKUR 2. SEZON 27. BÖLÜM İZLE

Sena’nın gözlerinden yaşlar boşalır. Yamaç Mahsun ile yüz yüze gelir. Bu yüzleşmede yumruklar konuşur. Ymaç Sena’nın nerede olduğunu sorar. Mahsun “Seninle değil oğlum benimle” der. Şiddetin dozu artmaya devam eder. Yamaç’ın arka arkaya attığı yumrukların ardından Mahsun yere yığılır. Mahsun yerdeki toz yığınını Yamaç’ın suratına fırlatır. Ardından “sakın peşimden gelme” diyerek arkasını dönüp gider.

YÜZÜKLÜ SENA’YI ÖLÜME TERK EDİYOR

Meliha Baykal ile konuştuktan sonra eve gitmek ister. Remzi, Sena’yı düşünerek hareket etmesi için onu uyarır. Bu sırada Yüzüklü Sena’yı sırtlayıp içi su dolu camdan bir kafesin içine koyar. Kafesin kapağını kapatıp çekip gider. Kafes sul dolmaya başladığında Sena uyanır. Nerede olduğunu anladığında yardım çığlıkları atmaya başlar.

SENA’NIN KORKUNÇ ÖLÜMÜ

Selim, Yamaç’ı telefonla arar ancak cevap alamaz. Bu sırada Yüzüklü, Baykal’ın arabalarından birinin içerisinde Remzi’ye Meliha’yı bırakması talimatını verir. Sena ümitsizce yardım istemektedir ancak sesini duyan yoktur. Tam o sırada Mahsun onu bulur. Sena’yı kapatıldığıkafesten kurtarmak için çareler arar. Aynı anda Mahsun’u takip eden Yamaç da oraya gelir. İçeri girdiğinde Mahsun’u vurur. Sena’nın durumunu görünce şoke olur. Camı kırmak için silahını ateşler ancak kurşular cama etki etmez. Yamaç umutsuzca kiidi açmaya çalışırken vakit iyice azalmıştır. Kafesin içi su dolmuştur. Son bir gayretle camı kırmaya çalışsa da çabası nafiledir. Yamaç Sena’nın yüzüne bakar Sena artık son saniyelerini yaşamaktadır.